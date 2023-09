Volkswagen Passat : un break très discret, mais classe

Volkswagen a présenté la neuvième génération de la Passat, un modèle qui depuis 50 ans perpétue la tradition de du bon break familial. Modernisé et enrichi technologiquement, il grimpe encore en gamme.

Visuellement, le changement le plus important tient dans le fait que la Passat abandonne sa version berline pour se concentrer sur le break, appelé Variant chez Volkswagen, le type de carrosserie le plus vendu. Cette neuvième génération gagne 144mm en longueur pour atteindre les 4,92m, ce qui est très respectable et promet une belle habitabilité (mais un peu moins de maniabilité en ville). Rien que sur l’empattement, l’Allemande gagne 50 mm.

De fond en combles

Extérieurement, comme de coutume, le style n’est pas marquant, la Passat entretient sa discrétion, mais dans un registre assez haut de gamme, avec du soin dans les détails et assemblages. On retrouve des traits caractéristiques qui habillent déjà d’autres VW, thermiques et/ou électriques.

Par contre Volkswagen a revu l’habitacle de fond en combles. Le vaste écran de 33×18 cm occupe une place dominante et dégage beaucoup de modernité. Le système d’infodivertissement est la dernière génération du MIB4. Le nouvel affichage tête haute de projette via le pare-brise les principales informations. La Passat Variant sera disponible en option avec de nouveaux sièges ergoActive à l’avant.

Deux hybrides

Sous le capot deux moteurs hybrides rechargeables de dernière génération, en versions 204 et 272 ch. Associés à une nouvelle batterie de 19,7 kWh, ils permettent d’atteindre une autonomie en mode tout électrique de 100 km maximum. Par ailleurs, la Passat sera disponible pour la première fois avec une motorisation hybride légère dotée de la technologie 48 V (eTSI de 150 ch). Deux autres moteurs à essence suralimentés de 204 ch et 265 ch complètent l’offre. Ce n’est pas tout, la Passat compte aussi sur trois moteurs turbodiesel (2.0 TDI) de 122 ch, 150 ch et 193 ch. Et de série sur tous les modèles, une boîte automatique DSG. La transmission intégrale 4Motion équipe certains moteurs. Volkswagen n’a pas encore dévoilé la liste tarifaire, ni la date de début de prise de commandes, mais on imagine mal le prix débuter à moins de 45.000 €.