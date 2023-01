TCO: comment bien choisir sa nouvelle voiture

Lors du choix d’une nouvelle voiture, des éléments tant émotionnels que rationnels jouent un rôle. Alors que les particuliers se laissent généralement guider par leur instinct proverbial, les sociétés de leasing et les gestionnaires appliquent des critères très concrets qui aboutissent finalement au Total Cost of Ownership. Et c’est ce TCO qui détermine le choix en définitive.

L’émotion contre la raison, c’est un fait bien connu lorsque l’achat d’une nouvelle voiture ou le choix d’un nouveau véhicule de société se présente. Outre les préférences personnelles en termes de design, de confort, de prestations ou de convivialité, les considérations financières jouent également un rôle. Il y a d’abord le prix net facturé et la mensualité ou, dans le cas d’une voiture de société, le prix de location mensuel ainsi que l’ATN (avantages toute nature) supportés par le conducteur. Par ailleurs, depuis le 1er janvier, les véhicules hybrides rechargeables sont soumis à de nouveaux critères concernant la déductibilité fiscale du carburant consommé. Un premier pas vers la suppression totale des déductions fiscales sur les voitures de société à moteur à combustion, prévue à partir du 1er janvier 2026.

Il s’agit d’estimer correctement les coûts sur la base de multiples variables.

Un TCO n’est pas l’autre

Le législateur fait en effet tout ce qui est en son pouvoir pour accélérer la transition des moteurs à combustion vers les moteurs électriques. Le fait que les gouvernements régionaux de notre pays aient des points de vue différents sur la mobilité et la taxation des voitures fait qu’il est difficile pour les entreprises et les particuliers de se tenir au courant de l’état actuel des choses, et encore moins de faire des projections dans l’avenir. Ce qui constitue aujourd’hui un achat intéressant pourrait se transformer en une mauvaise opération dès demain.

Il est donc logique pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers, de demander l’avis d’un consultant indépendant en matière d’achat de véhicules. Dieter Quartier, de la société de conseil Car Matchers, en a fait son activité professionnelle. «La plupart des candidats acquéreurs sont encore guidés par le prix d’achat d’une voiture neuve et tiennent trop peu compte du coût du carburant ainsi que de la valeur de revente ou de reprise et de tous les paramètres fiscaux. En fonction de la marque et du modèle, ces éléments peuvent produire une addition finale complètement différente. Pour éviter les discussions inutiles, j’ai mis au point un outil qui calcule noir sur blanc le Total Cost of Ownership. Cependant, le TCO est plus qu’une somme de chiffres. Il s’agit d’estimer correctement les coûts sur la base de multiples variables. Beaucoup d’automobilistes ne savent pas que la recharge à un supercharger est deux à trois fois plus chère que la recharge à domicile. Je constate également qu’ils font souvent des hypothèses erronées et prennent leurs souhaits pour la réalité. Lorsqu’un client me demande conseil, j’établis d’abord un profil d’utilisateur qui prend en compte le nombre et la nature des trajets, la fonction de la voiture au sein de la famille, le budget et l’urgence. Sur la base de ces données, j’élabore plusieurs propositions qui correspondent au profil d’utilisateur du client. Par exemple, s’il ne peut pas charger à la maison ou au travail, une voiture électrique n’est pas envisageable. Je ne cesse de répéter que l’utilisation d’une voiture électrique ne convient pas à tout le monde, pour des raisons pratiques. De nombreuses entreprises tiennent trop peu compte de l’impossibilité pratique de charger dans leur carpolicy. Ils veulent se débarrasser au plus vite des voitures de société alimentées à l’essence ou au diesel, car elles sont de plus en plus taxées.»

Dieter Quartier, de la société de conseil Car Matchers, © National

Existe-t-il plus d’une formule pour le calcul du TCO?

Dieter Quartier : «On parle parfois de TCO1, TCO2 et TCO3. Plus le chiffre du TCO est élevé, plus le calcul est précis et complexe. Le calcul du TCO1 est le plus simple et peut, en fait, être effectué par n’importe qui. Il s’agit de la somme de l’amortissement de la voiture, de l’entretien, de l’assurance, des pneus et des taxes, ainsi que de la TVA non récupérable et éventuellement de la contribution CO2, le cas échéant. Elle fait souvent paraître les voitures électriques moins intéressantes qu’elles ne le sont réellement. Le TCO1 ne tient pas compte de la déductibilité fiscale. Le TCO2 ou Full TCO le fait, et c’est la meilleure méthode de calcul pour qu’une entreprise estime correctement le coût réel d’une voiture de fonction. Il permet également de comparer le coût d’une voiture de fonction et les coûts salariaux au cas où le client voudrait utiliser son budget voiture de fonction dans un plan cafétéria ou un budget mobilité.»

Quartier fait également référence à une troisième formule, TCO3. Cette méthode est généralement utilisée par les vendeurs de voitures car elle permet d’obtenir un prix final plus bas et de faire paraître les voitures moins chères. En effet, avec le TCO3, la déduction fiscale des frais de voiture est considérée comme un avantage fiscal. Le client ne doit pas croire tout ce que lui dit un vendeur de voitures. Il ferait mieux d’écouter un consultant indépendant.