Skoda Enyaq Laurin & Klement, la distinction électrique bohême

Škoda Auto complète sa gamme électrique avec l’Enyaq L&K, reprenant les initiales du nom des fondateurs du constructeur automobile tchèque, Václav Laurin et Václav Klement, et qui caractérise les Skoda modernes les plus luxueuses.

La concurrence fait rage dans le nouveau segment des voitures électriques de milieu de gamme, là où la Tesla Model Y est en train de tout rafler. Pour maintenir son Enyaq dans la course, Skoda lui offre des versions Laurin & Klement (normale et Coupé) qui en plus de sa touche chic, inaugurent quelques nouveautés. Ainsi cette Škoda Enyaq L&K adopte un look plus proche de l’esprit premium, identifiable par des détails en gris platine sur ses pare-chocs spécifiques au modèle, ainsi que sur le diffuseur et les rétroviseurs extérieurs. Les jupes latérales sont peintes dans la couleur de la carrosserie, tandis que les encadrements de fenêtres et les barres de toit sont chromés, tout comme le jonc de calandre qui entoure la grille illuminée (131 diodes).

Nouveau moteur

L’équipement de série comprend également des phares matriciels à LED. Les vitres latérales arrière et la lunette arrière sont teintées (SunSet). L’Enyaq L&K est équipée de jantes en alliage spécifiques de 20 pouces ou, en option, de 21’’. La Škoda Enyaq L&K marque aussi les débuts d’une nouvelle batterie et d’un nouvel ensemble moteur. Ce dernier développe 285 ch et assure une meilleure accélération et une plus grande autonomie. L’Enyaq L&K 85 à propulsion arrière passe de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes, soit près de deux secondes de moins que l’Enyaq iV 80. La vitesse maximale est désormais de 180 km/h, tandis que l’autonomie maximale selon le cycle WLTP atteindrait 570 km. L’Enyaq L&K 85x à transmission intégrale accélère de 0 à 100 km/h en seulement 6,6 secondes et son autonomie est portée à 550 kilomètres.

L’Enyaq Laurin & Klement est en outre équipée du dernier logiciel ME4, qui sera inclus dans tous les modèles de la famille Enyaq produits à partir de cette année. Il apporte de nouvelles fonctionnalités telles que la fonction de préchauffage qui amène la batterie à une température optimale avant le début de la charge. Plus de détail sur les tarifs ultérieurement.