Tesla Model Y: les raisons d’un succès insolent

Apparue en 2020, la Tesla Model Y a performé commercialement sur tous les marchés, et surtout les plus importants : Chine, USA et bien sûr Europe. En Norvège aussi, pays leader et friand de véhicules électriques. Pas vraiment donnée, pas la meilleure en tout, mais pourquoi tant de succès?

Il s’agit sans doute de l’un des événements automobiles de l’année : la Tesla Model Y été la voiture particulière neuve la plus immatriculée lors du premier trimestre 2023, avec 71.600 unités. Et il s’agit d’une première pour une voiture électrique, car la californienne se place loin devant des thermiques abordables. Dans le top 5 suivent les Dacia Sandero, Volkswagen T-Roc, Peugeot 208 et Opel Corsa.

Place méritée

Certes, la marque profite d’un rythme de livraison enfin acceptable, et de l’effet « boost » des commandes 2022 non encore livrées, mais le phénomène concerne tous les constructeurs, donc la Tesla Y ne vole pas du tout classement flatteur. Selon les analystes de l’organisme JATO Dynamics, la Model Y figurera sans doute parmi les cinq modèles les plus vendus en Europe pour l’ensemble de l’année 2023, tous types de moteurs confondus.

Le succès écrasant de la Tesla s’explique par diverses raisons. Tout d’abord, la marque Tesla jouit toujours d’une renommée mondiale « à part ». Pour une marque qui a réellement commencé à vendre des berlines (la Model S) en 2012, c’est un exploit de s’être installé si vite dans l’inconscient collectif comme une marque incontournable, dépassant en pouvoir de séduction nombre de constructeurs présents depuis des dizaines d’années, parfois plus d’un siècle, sur le marché. Tesla est une marque forte (l’une des plus fortes au monde), associée à l’industrie « Tech » que l’on ne peut pas mieux décrire que comme « l’iPhone de l’automobile ». Beaucoup de gens désirent une Tesla, tout simplement. Rouler en Tesla est aussi un signe de distinction, de modernité.

Agréable à conduire, sympa à vivre

Ensuite dans l’histoire de la gamme Tesla, la Model Y remplit parfaitement sa mission de voiture familiale efficace. Elle synthétise brillamment tout ce qui convient à un automobiliste qui utilise sa voiture au quotidien. Extrapolation SUV de la Model 3, la Model Y est habitable, pratique, facile à utiliser au quotidien. Elle a en outre une image propre, un style ne ressemblant à aucune autre voiture. On peut aussi ajouter un comportement dynamique agréable et des performances flatteuses. Concernant l’autonomie, elle est annoncée à 455 km pour l’entrée de gamme.

Parmi les facteurs de son succès, il y a évidemment la politique tarifaire de plus en plus agressive de Tesla, ce qui la rend accessible à un plus grand nombre. Sur le site belge de la marque, le premier prix démarre à 47.970 €. Une somme, certes, mais un positionnement agressif par rapport à nombre de concurrentes européennes, à prestations équivalentes. Il se murmure aussi qu’en produisant bientôt la version d’entrée de gamme en Allemagne (usine de Berlin) et en adoptant des procédés industriels moins couteux, le prix pourrait encore baisser. Pour rappel, la moins chère des Tesla vendue en Belgique reste la Model 3 à 45.970 €.

On peut aussi rajouter l’un des atouts majeurs de la marque Tesla : ses stations de superchargeurs répartis stratégiquement sur le réseau européen et très faciles à utiliser, en plus d’une recharge très rapide. Un élément qui rassure les acheteurs. Des chargeurs qui, depuis un certain temps, sont ouverts (accessibles) aux possesseurs d’autres marques de voitures électriques.