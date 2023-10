Pour son renouveau, Honda s’inspire des années 80

Lors du Japan Mobility Show à Tokyo, Honda a surpris la presse et les visiteurs avec un élégant coupé reprenant l’appellation Prelude, ainsi qu’une sorte de néo-Jazz électrique. Dans les deux cas, les années 80 sont à l’honneur.

La Prelude est un coupé produit entre 1978 et 2001 et qui a évolué sur cinq générations. La marque a surpris tout le monde en ressortant le nom pour dévoiler il y a quelques jours un joli coupé moderne. Cette nouvelle Prelude est un authentique coupé (bas, toit très fuyant) comme on en faisait beaucoup autrefois, mais qui reprend les derniers codes stylistiques de la marque, c’est-à-dire moins d’excès dans les formes et les lignes, au profit d’une élégance et d’une harmonie. La voiture semble d’un gabarit certain, ce qui laisse augurer de la place pour les occupants arrière, un coffre digne de ce nom et, sans doute, un tempérament plus GT que purement sportif. L’impression que cette voiture pourrait très vite être lancée en production est renforcée par ses détails : les rétroviseurs, phares, jantes et autres éléments ne sont ni spectaculaires ni surdimensionnés, comme c’est souvent le cas des études de style et prototypes. Les responsables d’Honda ont toutefois joué sur les mots, en précisant que ce modèle était un « prélude » à une nouvelle génération de Honda électrique…

Honda Prelude

Mignonne

Car la marque présentait d’autres prototypes sur son stand, dont la très intéressante Sustaina-C. Il s’agit d’abord d’une voiture dont la carrosserie est en résine acrylique recyclée, démontrant par-là ses intentions de poursuivre ses recherches en matière de matériaux durables et alternatifs. Mais surtout, tout le monde aura reconnu dans le style de la Sustaina-C la toute première Honda Jazz, très cubique, des années 80 (appelée Honda City au Japon). Disons que le clin d’œil est plus qu’appuyé et il pourrait s’agir d’une future citadine électrique à moins de 20.000 euros. Honda n’a donné aucune intention quant à l’avenir de cette petite auto, mais on l’imagine déjà comme une future concurrente de la prochaine VW ID.2. On rappelle que la Jazz reste aussi et surtout un modèle de la gamme actuelle de Honda.