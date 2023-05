Nissan Ariya, Volkswagen T-Roc et Renault Austral distingués aux tests Green NCAP

L’organisme Green NCAP a dévoilé une série de nouvelles notes attribuées à des voitures récentes. Parmi elles, les Nissan Ariya, Renault Austral et surtout Volkswagen T-Roc se distinguent.

Green NCAP analyse les performances énergétiques de toutes les voitures en circulation en Europe. Parmi les derniers enseignements intéressants, le Volkswagen T-Roc a obtenu l’indice de pureté de l’air le plus élevé de toutes les voitures à essence et diesel évaluées à ce jour par Green NCAP. Il s’agit de la version essence turbo à injection directe de 1,5 litre. Cependant, en raison de ses valeurs de consommation de carburant relativement élevées dans l’indice d’efficacité énergétique, le T-Roc manque la note de 3 étoiles et termine avec une note moyenne de 49 % et 2,5 étoiles vertes. Les résultats flatteurs du Volkswagen T-Roc prouvent que la production d’émissions polluantes peut être efficacement minimisée, même dans les voitures conventionnelles.

Et les autres…

Dans les derniers tests Green NCAP, le crossover Nissan Ariya 100% électrique se distingue par sa grande efficacité de charge. Sa grande batterie lui permettrait de parcourir plus de 500 km (WLTP), sachant que le niveau diminue considérablement pour atteindre 300 km par temps froid (-7°C) et sur autoroute. L’Ariya affiche une efficacité de 91,6 % en termes de rendement du réseau par rapport à la batterie – la plus élevée mesurée par le Green NCAP à ce jour. C’est important car cela réduit la quantité d’énergie perdue ainsi que le coût pour les consommateurs. Ce qui lui vaut la note de 5 étoiles.

Autre bon élève, le Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200, un SUV de 1600 kg, bénéficie d’une motorisation full hybride qui réduit efficacement la consommation en ville et à la campagne, malgré son gabarit. Les émissions de polluants sont également bien maîtrisées, mais des efforts supplémentaires pour relever les défis du démarrage à froid permettraient d’obtenir une note encore plus élevée en matière de qualité de l’air. L’Austral obtient la note bien méritée de 3 étoiles vertes.