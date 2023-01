De plus en plus de microvoitures électriques en Belgique

Les microvoitures électriques ont le vent en poupe. Solution idéale à une nouvelle forme de mobilité urbaine, les quatre grandes dernières nouveautés disponibles en Belgique sont exposées au Salon de l’Auto.

Toutes ces nouvelles petites voitures qui ont vocation à remplacer nos citadines traditionnelles au cœur des villes ont de nombreux points communs : elles possèdent deux places, un petit coffre, mesurent environ 2,5 m et braquent dans un mouchoir de poche. On peut les louer et/ou les acheter. Pour celle qui existent en version « AM », elles sont accessibles aux jeunes dès 16 ans. Si Renault avait pris tout le monde de court avec sa Twizy, le concept restait encore trop entre deux mondes (voiture et moto). Les dernières réalisations proposent deux places côte-à-côte et un habitacle fermé.

Citroën AMI

On ne présente déjà plus la Citroën AMI, celle qui a réveillé et secoué ce secteur. Classée parmi les voitures sans permis (enfin, pas tout à fait, il faut au minimum un permis AM), elle peut être conduite dès 16 ans, ne dépasse pas 45 km/h et ne coûte que 8.190 euros.

Citroën AMI

Microlino

Microlino

Microlino, la marque suisse (mais les voitures sont produites en Italie) importée depuis peu par D’Ieteren se pose à l’autre côté du spectre, avec une voiture plus aboutie sur le plan technique (structure et carrosserie en métal). Mais c’est surtout son look de BMW Isetta des temps modernes qui frappe, de même que sa porte faciale. La version ’90 km/h’ nécessite un permis de conduire de type B. En fonction de la batterie choisie, l’autonomie peut atteindre 230 km. Une version 45 km/h sera également vendue chez nous. Le prix de base est de 14.900 €, mais peut dépasser les 20.000 € pour une version à grosse batterie et full option.

Silence propose des microvoitures et des scooters qui peuvent échanger leur batterie.

Silence

Du côté de chez Silence Urban Ecomobility (importé par Astara, comme Hyundai, Suzuki et MG) la S04 dispose d’un moteur de 22 kW pour rouler à 45 km/h ou plus selon la version choisie. Le grand intérêt de la SO4 est de disposer de batteries amovibles que l’on transporte (comme un trolley à roulettes) à la maison pour les recharger, ce qui séduira beaucoup les habitants d’appartements. En outre, lorsque la batterie est enlevée, la voiture ne peut plus rouler, ce qui fait aussi office d’anti-vol. L’autonomie serait de 150 km. Le coup d’envoi de la commercialisation aura lieu début janvier. Dès cette période, les clients pourront se rendre en ligne pour découvrir et commander un véhicule Silence. Avant l’été, un Flagship Store de la marque ouvrira ses portes à Anvers et un point de vente est également prévu à Bruxelles ainsi qu’au Luxembourg. Les prix commencent à 16.285 €.

XEV

Enfin, dernier acteur à s’introduire en Belgique, XEV présente sa Yoyo (photo d’ouverture), une nanocar de 2,5 m de long qui rappelle un peu les premières Smart dans son look, mais aussi dans la faculté de pouvoir changer ses panneaux de carrosserie (en plastique). Capable de rouler à 80 km/h, elle coûte entre 15.770et 16.715 euros selon l’équipement.