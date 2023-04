La MG Cyberster dévoilée à Shanghai

La nouvelle sportive 100% électrique de MG vient d’être annoncée officiellement au salon automobile de Shanghai. Elle sera commercialisée en Europe à l’été 2024.

La Cyberster est une voiture de sport à 2 places qui annonce le retour très attendu de la marque MG, désormais chinoise, vers la production de cabriolets sportifs. Carl Gotham, Advances Design Director du studio de design Marylebone à Londres, explique : « Notre intention était de créer un tout nouveau roadster prêt à accueillir une nouvelle génération de conducteurs de voitures de sport, ouvrant ainsi un nouveau chapitre audacieux et convaincant pour MG. L’objectif de la Cyberster était de créer un design respectueux du passé bien connu de la marque et de faire renaître cette lignée sportive, tout en étant tourné vers l’avenir, comme la MG d’aujourd’hui, parfaitement in-tune avec la transition rapide vers les véhicules électriques ».

Le style évocateur de la Cyberster rend hommage aux cabriolets si attachants que MG (Morris Garage) produisait lorsqu’il était encore un constructeur britannique, avec son long capot distinctif, son nez abaissé et ses surfaces incurvées, mais il introduit également de nouvelles caractéristiques frappantes telles que les portes papillon et le design « Kammback » à l’arrière. Jan Vanhaver, Country Manager de MG Belux, s’en réjouit : « C’est le moment idéal pour lancer une MG qui est en ligne avec notre ADN historique et qui est conçue pour captiver le conducteur à tous les niveaux. Le lancement de la Cyberster souligne l’ambition de MG de devenir un acteur incontournable en Europe. C’est une façon fantastique de célébrer notre 100ème anniversaire ». Pour l’heure, MG n’a encore communiqué aucune information technique concernant cet élégant cabriolet électrique. On devrait en savoir plus très bientôt…