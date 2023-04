L’Opel Rekord, 60 ans de bons et loyaux services

Il y a 60 ans, Opel présentait la Rekord pour la première fois. Un modèle synonyme de bonne et fiable familiale à tout faire, pendant plusieurs générations.

Lorsqu’elle arrive sur le marché, la Rekord vient en fait remplacer son ancêtre, l’Opel Olympia Rekord, présentée dix ans plus tôt. Or à partir de 1960, Opel abandonne complètement le nom Olympia, pour marquer une rupture stylistique. Les courbes jusqu’alors typiquement américaines des grandes Opel cèdent place à des surfaces lisses, plus européennes, qui séduisent les acheteurs. En outre, le pare-brise et la lunette arrière inclinés renforcent l’aspect élégant de la Rekord A. Avec des dimensions de 4,5m de long x 1,70 de large, la Rekord A est vaste et accueillante, en particulier en version break. Les passagers arrière bénéficient notamment de plus d’espace pour les jambes. Le nouveau système de chauffage et de ventilation a également contribué au confort et à la sécurité.

Vaste et pratique, ce breal Rekord A ne compte pourtant que deux portes latérales.

Van & Coupé

Le modèle de taille moyenne se déclinait en berline deux et quatre portes avec ou sans équipement de luxe, en coupé sportif et en break Rekord Caravan très pratique. La gamme est complétée par un fourgon de livraison express à trois portes. Les acheteurs pouvaient choisir parmi un total de 28 couleurs différentes. Les moteurs quatre cylindres en ligne de 1,5 et 1,7 litre de 55 ch et 60 ch garantissaient des performances honorables pour l’époque. Mais pour les amateurs de « vraies » performances, il existait la Rekord 6 de 1964 qui grâce à son six cylindres en ligne de 2,6 l et ses 100 ch atteignait plus de 170 km/h. La dernière Rekord A est sortie de la chaîne de montage à l’automne 1965 et a été immédiatement remplacée par la Rekord de la génération suivante. En tout cinq générations d’Opel Rekord se succèderont jusqu’en 1986 pour ensuite passer le flambeau à la génération Omega. En tout, si l’on tient compte des premières Rekord Olympia, près de 10 millions de Rekord sont sorties des chaînes de production.