Les bornes FastNed s’installent en Wallonie

Les voitures électriques se multiplient en Belgique, mais l’infrastructure de recharge ne suit pas la même vitesse de développement. Heureusement, des acteurs importants inaugurent des sites propres, comme Fastned, désormais présent en Wallonie.

Fastned, acteur néerlandais dans le domaine, a pour objectif d’installer 1000 stations de recharge rapide le long des axes routiers les plus fréquentés en Europe d’ici à 2030. Actuellement, une centaine sont en exploitation depuis 2021. Le jeudi 25 mai, Fastned inaugurera sa toute première station de recharge rapide en Wallonie. Pour qui circule en Flandre, les stations Fastned sont identifiables aux couleurs jaune et orange recouvrant leurs infrastructures. Située à la sortie 50 de l’autoroute E25, au rond-point de la N89 et de la N30, la station de Vielsalm devrait vite devenir un point de convergence très important pour les automobilistes déjà convertis à la voiture électrique, qu’ils y soient 100% pour ou «poussés» par les changements au sein des flottes de véhicules de sociétés.

Cette station de recharge sera la 22e de Fastned en Belgique et comprendra huit points de recharge d’une capacité maximale de 300 kW. La station est située à l’ombre de la tour de la RTBF, près du restaurant « La Baraque de Fraiture », ce détail culinaire pouvant inviter les candidats à la recharge à casser la croûte le temps que leur voiture puisse se repaître de ses ions. Il s’agit d’une étape importante pour la firme hollandaise, raison pour laquelle l’un des fondateurs de Fastned viendra spécialement sur place couper le ruban le 25 mai et ainsi lancer officiellement la mise en activité de la station.