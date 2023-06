Le RAM 1500 V6 pour l’Europe : moins polluant et plus sobre

RAM lance officiellement- en Europe une version d’entrée de gamme de son 1500, mue par un V6 3,6 litres à hybridation légère de son imposant pick-up 1500.

Aux USA, la version 100% électrique du RAM est déjà prête et annonce des capacités pour le moins intéressantes. Or, dans le milieu des professionnels et amateurs du pick-up américain, on restera encore convaincu un certain temps par les prestations des moteurs thermiques. Cela dit, le V8 étant de moins en moins « justifiable » en Europe, la marque américaine commercialise l’engin en version V6 Pentastar eTorque de 3,6 litres. Ce moteur délivre 305 chevaux et 364 Nm de couple, et a été présenté officiellement ces 10 et 11 juin derniers, en Allemagne. Ce moteur sera disponible chez nous sur les modèles RAM 1500 Big Horn, RAM 1500 Laramie et RAM 1500 Rebel.

Pentastar eTorque

S’il ne s’agit pas réellement d’un moteur à caractère économique, le bloc eTorque Pentastar V6 offre des avantages significatifs en termes de consommation de carburant par rapport aux gros V8 5,7 litres. Grâce à son principe d’hybridation légère (alterno-démarreur sous 48V) la consommation serait inférieure de 19 % à celle du moteur V8 de 5,7 litres. Il s’agit aussi d’un moteur plus fin et discret. Et à l’achat, il coûtera forcément moins cher que le plantureux V8. De plus, dans la stratégie à long terme de la marque RAM, l’introduction de ce moteur s’inscrit dans le processus de transition vers des moteurs à plus faibles émissions de CO2. Le V8 de 5,7 litres reste disponible, pour les amateurs de « vrais » gros cubes à l’Américaine, mais qui ingurgite au minimum 13,8 l/100 km. Le V8 conserve l’avantage de tracter et supporter des charges plus imposantes que le V6, et sa sonorité est nettement plus… envoutante.

Moteur Pentastar 3.6L V6 eTorque

Si ce genre de pick-up est pointé du doigt par les anti-4×4 et SUV, un RAM 1500 reste avant tout un excellent outil de travail dans les domaines agricole et de la construction. Robuste, spacieux, capable de charger beaucoup dans sa benne et/ou tracter d’imposant attelages, le RAM 1500 est aussi très utile. Les véhicules RAM équipés du moteur eTorque Pentastar V6 de 3,6 litres seront commercialisés en Europe par les réseaux AEC & KWA.