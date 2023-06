Lamborghini Urus hybride rechargeable en 2024

Le constructeur de bolides Lamborghini a annoncé – par la voix de son CEO – que son SUV Urus sera vendu en version hybride uniquement, et ce dès l’année prochaine. Sacrilège intolérable pour les passionnés, mais nécessité commerciale incontournable…

Faut-il pour autant parler d’une mauvaise nouvelle pour l’histoire de la marque? Tout reste relatif, car cette future version hybride est tout sauf calmée et un choix « raisonnable ». Contrairement à la récente Lamborghini Revuelto à V12 hybride rechargeable, c’est un moteur V8 hybride rechargeable qui officiera sous le capot du Lamborghini Urus. Ce modèle a été surpris lors de ses essais près du cercle polaire. Basée sur le 4.0 TFSI V8 en 2024, sa motorisation hybride rechargeable emprunte sa technologie à d’autres gros bras du groupe Volkswagen, et en particulier le Porsche Cayenne Turbo SE.

Il s’agit aussi de ne pas laisser le champ libre à la concurrence. Ainsi, la BMW XM développant jusqu’à 750 ch, le Lamborghini Urus PHEV pourrait faire plus. L’Urus PHEV a déjà été surpris en essais et se distingue par sa deuxième trappe « à carburant » (qui cache la prise CCS) à l’arrière sur l’aile gauche. D’autres éléments pourront être adaptés afin de rendre le SUV plus aérodynamique.

Moins de malus

Cette motorisation hybride plug-in permettra surtout au super-SUV italien d’être plus souplement taxé, notamment en France où les versions thermiques sont lourdement chargées par le malus écologique. En outre, sa capacité à effectuer quelques kilomètres en 100% électrique le rendront mieux adapté à une circulation en ville. On le sait, il ne s’agit que d’une étape. En 2029, l’Urus sera renouvelé et proposé en version 100% électrique lors de son renouvellement en 2029. Bref: l’Urus vit avec son époque.