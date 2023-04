Lamborghini Revuelto hybride, un monstre pas vraiment écolo

Dans le monde automobile, chaque nouvelle Lamborghini est un événement, en particulier lorsqu’il s’agit du modèle amiral et plus encore parce qu’il s’agit ici de la première à moteur hybride. Mais pas question d’économie sur les sensations…

Les bolides italiens de Sant Agata Bolognese ont une réputation à tenir : celle d’être les plus désirables et décomplexés de la production mondiale. Même en hybride, une première pour la marque, l’efficience et le bon sens ne sont pas ce que l’on retient de la nouvelle Revuelto, le bolides aux lignes intimidantes dessinées par Mitja Borkert.

La Revuelto s’inscrit dans la lignée des sportives V12 de la marque: bestiale et impressionnante.

HPEV

Présentée fin mars, avec encore peu de détails techniques, cette nouvelle Lamborghini remplace donc l’actuelle Aventador et se situe au sommet de la gamme. La Revuelto pose un jalon fort dans l’histoire de la marque au taureau car pour la toute première fois Lamborghini propose une motorisation hybride. Les responsables parlent de HPEV, pour « High Performances Electric Vehicle ». Que les clients et fanatiques de la marque se rassurent, pas question d’assagir la plus puissante des Lamborghini ni de la rendre fiscalement plus intéressante. Elle sera plus féroce, plus chère, bref : plus extrême que jamais.

La technologie électrique est appliquée dans l’unique but de repousser les performances et les sensations. Les ingénieurs sont repartis d’un tout nouveau 6,5 litres V12, architecture historique de la marque, lequel promet une sonorité encore plus envoûtante. En lui adjoignant le support de trois moteurs électriques (un pour chaque roue avant, un autre à l’arrière en tandem avec la nouvelle boîte à huit vitesses), ce monstre pas vraiment écolo développe 1015 ch (puissance combinée), de quoi passer de 0 à 100 km/h en 2,5 s et pointer à la vitesse de 350 km/h.

« Avec la Lamborghini Revuelto nous entamons un nouveau chapitre de notre histoire. Les clients semblent ravis, nous enregistrons déjà des commandes représentant deux ans de production du modèle.» Stephan Winkelmann, Lamborghini Chairman & CEO

Le V12 de 6,5 litres et les trois moteurs électriques font franchir à la Revuelto le seuil des 1000 ch.

Clients impatients

Si les moteurs électriques et tout le câblage nécessaire grèvent le poids de l’hypersportive (plus de 200 kg de plus par rapport à la dernière Aventador, la version Ultimae), on promet déjà à la Revuelto une agilité et une réactivité jamais expérimentée au volant d’une Lamborghini grâce à l’intervention ciblée des moteurs électriques, notamment sur le train avant. Extrêmement puissante en usage très sportif (sur circuit), la Revuelto deviendrait aussi une Lamborghini nettement plus civilisée en ville, en démarrant et/ou en évoluant à basse vitesse à l’aide de ses moteurs électriques (et de la petite batterie qui stocke le courant). Lamborghini devrait dévoiler son prix dans peu de temps, mais les clients n’ont pas attendu : sans même parfois la voir (sinon au travers que quelques esquisses), nombreux ont déjà signé le bon de commande depuis quelques semaines, garantissant déjà à l’usine au moins deux ans de production.