La nouvelle Toyota Prius arrive au printemps 2023

La cinquième génération de la Toyota Prius sera équipée d’un moteur hybride rechargeable de 223 ch, capable de parcourir 100 km sur ses réserves électriques. Le modèle qui a popularisé les berlines hybrides effectue une montée en gamme.

La première surprise vient de la ligne de la nouvelle Prius, agréable et surtout beaucoup plus chic, tout en conservant un profil assez familier dans l’histoire du modèle. On rappelle que la première Toyota Prius est sortie en 1997, il y a donc 25 ans ! La marque japonaise a été l’un des pionniers du moteur hybride (autorechargeable) et l’a largement appliqué dans ses gammes Toyota et Lexus, de la petite Yaris au coupé de prestige LC en passant par les Corolla et SUV. Au début de cette année, le constructeur a franchi le cap des 20 millions de voitures hybrides vendues dans le monde.

Aujourd’hui, en Belgique, deux tiers des ventes de Toyota sont des hybrides. Cela dit la Prius de 4e génération a perdu du terrain en Europe (au profit d’autres modèles internes, comme les Auris et Corolla). La cinquième, forte de nouveaux arguments, vient rechercher sa place plus haut dans le classement des ventes.

La nouvelle Toyota Prius séduit plus que les modèles précédents, tout en conservant sa singularité.

Cavalerie sobre

Construite sur la plateforme TNGA, elle est plus courte de 4,6 cm, plus basse de 5 cm, mais plus large de 2,2 cm par rapport à la génération sortante. L’empattement progresse de 5 cm, au profit de l’habitabilité. Dans les habitudes du modèles, l’habitacle reste assez sobre, même si de plus grands écrans à l’affichage plus fin et joli captent toute l’attention. Toyota laisse aussi des commandes physique, plus intuitives. La seconde surprise vient du fait que la Prius ne sera plus disponible en version auto-rechargeable, mais bien seulement en hybride rechargeable. En l’occurrence, un 2 litres 148 ch couplé à un bloc électrique de 160 ch, l’ensemble produisant 223 ch. Il s’agit d’une très franche progression de la cavalerie. Malgré ce bond en puissance, la marque promet des consommations toujours très basses. Grâce à la petite batterie de 14 kWh, la Prius « 5 » pourrait accomplir 100 km uniquement grâce à ses ions, alors que la précédente génération de Prius PHEV se limitait à environ 60 km. En mode hybride, elle se mue en en routière aux capacités plus GT qu’auparavant. Promise dans les concessions dès le printemps 2023, son orix n’est pas encore connu.