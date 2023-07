Kia relance la Picanto: voici son nouveau look

Alors que le segment des petites citadine se réduit à peau de chagrin, Kia relance la carrière de sa Picanto par un facelift très visible et plutôt sympathique.

La Picanto est une citadine qui conquit une clientèle jeune et/ou urbaine. L’actuelle et troisième génération est apparue en 2017 et a immédiatement séduit par un look craquant. Cette année, elle se rhabille pour adopter un tout nouveau regard. Et le moins que l’on puisse écrire est que les nouveaux phares de la petites coréennes lui donnent une sacrée allure. Equipés de diodes, ils intègrent une signature tout en finesse, en rupture avec les phares nettement plus communs de la génération sortante. A l’avant comme à l’arrière, un liseré unit les deux blocs pour générer un style robotique dans l’esprit de celui des modèles plus haut en gamme, comme la Kia Niro.

Connectivité & sécurité en hausse

La modernité s’invite également à bord avec la présence d’un écran central haute résolution de 8’’ et d’un cockpit numérique de 4,2’’. Le dispositif infodivertissement est équipé d’Apple CarPlay et d’AndroidAuto. Les services Kia Connect assurent une connectivité très étendue, un atout de cette toute petite voiture de 3,59m. Petite mais très sûre, la Picanto est équipée d’un nouveau package ADAS comprenant notamment l’aide anticollision avant 1.5 (FCA) avec détection des véhicules, des cyclistes et des piétons. En cas de risque de collision dans un virage à gauche à une intersection la fonctionnalité aide automatiquement au freinage d’urgence.

Plus de turbo…

Sous son capot, deux moteurs subsistent : le 1.0 67ch et le 1.2 84 ch, tous les deux sans turbo. Le premier convient mieux aux citadins tandis que le 1.2 permet de mieux envisager les déplacements autoroutiers. La version 1.0 100 ch semble donc disparaître, dommage pour ceux qui ont goûté à son tempérament dynamique, mais un modèle qui ne remportait sans doute guère l’adhésion (concept, prix). Niveau équipement, la Picanto est vendue en version de base, agrémentée de packs, mais aussi de la sexy version GT-Line, nettement plus dynamique, notamment grâce à ses roues de 16’’. Prix et détails seront dévoilés plus tard. On se rappelle qu’actuellement le prix de départ d’une Picanto 1.0 67 ch est de 15.290€. Et comme toujours chez Kia, l’argument massue: sa garantie de 7 ans!