Incendies de voitures électriques: quelques précautions à prendre pour éviter le pire

Les incendies de voitures électriques sont difficiles à circonscrire et demandent bien plus de moyens matériels que pour une voiture à moteur «conventionnel». A domicile, les propriétaires de tels véhicules sont invités à prendre des précautions.

Le 15 janvier dernier, vers 4h30 du matin, un incendie s’est déclaré dans l’annexe d’une maison d’un village de Hannut, dans la province de Liège. L’origine des flammes? Une voiture électrique de la marque Tesla qui était en train de charger. L’incendie n’a fait aucune victime, mais a détruit le carport et l’annexe située juste au-dessus, de même qu’une seconde voiture garée devant l’habitation.

«Le plus souvent, ces incendies sont causés par un problème de charge», indique Cédric Scheen, porte-parole des pompiers de Liège. Mais peuvent aussi survenir sur la route ou alors que le véhicule n’est pas branché. «A part les plonger dans un conteneur rempli d’eau et les laisser immergés durant un minimum de 24 heures, il n’existe actuellement aucun autre moyen d’éteindre un véhicule électrique en feu.»

En outre, quand entre 2.000 et 4.000 litres d’eau peuvent suffire pour éteindre l’incendie d’une voiture à moteur thermique, ce sont entre 25.000 et 40.000 litres qui sont nécessaires pour venir à bout de la combustion d’un véhicule électrique. «Mais on se penche depuis plusieurs mois sur de nouvelles méthodes pour éteindre les flammes», poursuit le pompier liégeois.

Le nombre d’incendies augmentera dans les années à venir, à mesure que le nombre de véhicules électriques augmentera. Vias

Des incendies de voitures électriques qui risquent d’augmenter

Si ces incendies de voiture à batterie lithium-ion sont particulièrement impressionnants et difficiles à circonscrire par les hommes du feu, ils restent statistiquement moins nombreux que les incendies de voiture roulant à l’essence ou au diesel. Selon la police belge, rapportant les données de l’organe américain Bureau of Transportation Statistics, entre 2018 et 2022, 3.400 véhicules conventionnels ont pris feu, contre 371 véhicules électriques. «Ces chiffres sont à mettre en corrélation avec le nombre de voitures en circulation et leur âge. Pour 10.000 véhicules vendus à cette période, 1.529,9 voitures à essence se sont embrasées pour 25,1 voitures électriques», note la police. «Quoique le rapport soit en faveur des voitures électriques, il faut mettre en avant que celles-ci sont plus récentes. Il est donc difficile de tirer une conclusion correcte à ce propos.»

«Le nombre d’incendies augmentera dans les années à venir, à mesure que le nombre de véhicules électriques augmentera», indique Vias dans son dernier rapport sur l’impact des véhicules électriques sur la sécurité routière en Belgique. «Nous n’avons toutefois pas encore assez de recul pour affirmer ou non que les incendies de véhicules électriques seront plus nombreux par rapport à ceux de voitures thermiques», souligne Cédric Scheen.

A domicile, des précautions à prendre

Voiture électrique ou thermique, le risque d’incendie n’est pas nul. Dans le cas des véhicules à batterie lithium-ion, l’homme du feu préconise, lorsque cela est possible, d’installer la borne de recharge à l’extérieur de son habitation, «et surtout pas dans un garage, car c’est souvent lors de la charge que les problèmes apparaissent». Le propriétaire doit aussi s’assurer du bon entretien de son véhicule et de son alimentation électrique (borne, câbles), et effectuer les mises à jour nécessaires.

N’installez surtout pas votre borne de recharge dans un garage, car c’est souvent lors de la charge que les problèmes apparaissent. Cédric Scheen Porte-parole des pompiers de Liège

Il est aussi essentiel de faire vérifier son installation électrique par un professionnel dans le cadre de l’installation d’une borne de recharge. «Toute modification du réseau électrique doit normalement faire l’objet d’une mise en conformité. Si les pompiers procèdent à des inspections des immeubles d’habitation, ce n’est pas le cas pour les maisons unifamiliales, et certains propriétaires se passent parfois de ces précautions.»

«Il est important d’installer correctement votre borne de recharge», ajoute Testachats. «Si une borne de recharge n’est pas installée correctement, elle présente des risques d’incendie, d’électrocution ou simplement de dysfonctionnement du système de recharge.»

Une assurance pas plus chère

Et bien sûr, il faut être assuré. Entre les litres d’eau nécessaires et le besoin de dépanneuse, un incendie de voiture électrique peut coûter plus cher à un assureur que celui d’une voiture à essence ou diesel, indique Sébastien Dupont, courtier en assurance. Pour autant, le prix de cette assurance, qu’il s’agisse d’un véhicule «vert», thermique ou hybride est le même.

«Dans tous les cas, les voitures assurées en petite omnium minimum le sont contre les risques d’incendies», souligne-t-il. «Si les incendies de voiture à batterie lithium-ion se révélaient à l’avenir statistiquement plus nombreux que ceux d’autres véhicules, on pourrait cependant imaginer que les compagnies d’assurance recalculeraient le coût de ses omniums. Mais cela ne reste qu’une hypothèse», conclut M. Dupont.