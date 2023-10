DS Automobiles intègre ChatGPT

L’intelligence artificielle de type ChatGPT s’invite (très vite) à bord de nos voitures. Le constructeur français DS l’intègre officiellement à ses modèles.

ChatGPT servira d’abord à étendre les possibilités de la reconnaissance vocale embarquée. Le logiciel d’IA est disponible en combinaison avec le système Iris pour tous les modèles des séries DS 3, DS 4, DS 7 et DS 9. Il promet une nouvelle forme d’interaction basée sur la voix.

La technologie est par exemple capable de donner des indications sur les plus belles attractions culturelles à la destination d’un voyage à la demande, de lister les œuvres exposées au musée du Louvre à Paris, d’inventer un quiz sur n’importe quel sujet pour occuper les personnes à bord lors d’un long trajet, ou de générer une histoire pour les enfants afin de les divertir. Pendant une phase pilote de six mois, cette fonction IA sera proposée gratuitement aux 20.000 premières voitures commandées et sera disponible via une mise à jour Over-the-Air.

L’inscription au service doit être terminée avant le 29 février 2024.