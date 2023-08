Bientôt une Panda électrique?

Chez Fiat, on est bien conscient que les voitures électriques sont trop chères à l’achat. Aussi planche-t-on sur une future Panda électrique qui pourrait être proposée à moins de 25.000 euros.

En une quarantaine d’années, la Panda s’est déclinée en plusieurs moutures. A la première du nom, une citadine 3 portes aux formes cubiques, a succédé une 5 portes aux airs de petit monospace, disponible en essence et en diesel. La Panda actuelle, qui est une évolution de la deuxième génération termine à présent sa carrière avec une motorisation essence à hybridation légère, après avoir renoncé au pétulant bicylindre (quelle sonorité!) inauguré en son temps par la 500. Il va sans dire que la quatrième génération de Panda ne pouvait faire l’impasse sur la propulsion électrique. Pour ce faire, elle devrait utiliser, logique de groupe (Stellantis) oblige, la plateforme de la future Citroën ë-C3, développée pour recevoir des motorisations électriques mais aussi thermiques, surtout pour les marchés non européens. Comme la Citroën, cette nouvelle Panda sera produite en Europe, contrairement à la Dacia Spring, plus rustique, qui nous arrive de Chine, mais on ne sait pas encore si ce sera en Italie ou en Slovaquie…

Fiat parle de tarifs débutants sous la barre des 25.000 euros et ne devrait pas hésiter à jouer clairement la carte du prix, contrairement à ce qu’il fait avec les Fiat et Abarth 500e dont le style craquant se paie au prix fort… Cette nouvelle Panda électrique, dont les lignes pourraient s’inspirer de celui du concept-car Centoventi de 2019 (photo), devrait arriver en concessions à l’été 2024.