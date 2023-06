Fiat fête le 40ème anniversaire de la Panda 4×4 avec une édition « collector » limitée à 1.983 unités, référence à l’année de naissance du modèle.

La Panda première du nom, reconnaissable à ses 3 portes, ses formes cubiques et ses vitres plates, se déclinait déjà dans une variante à traction intégrale. Rehaussée, la petite citadine italienne se voyait équipée d’un pont arrière rigide qui, hors des routes, pouvait être « craboté » grâce à une commande jouxtant le levier de vitesses. Très efficace parce que très légère, cette première Panda 4×4 se rencontre encore parfois dans les régions montagneuses d’Europe où sa rusticité fait merveille auprès d’une clientèle qui ne roule pas en 4×4 pour frimer mais simplement pour circuler une fois la mauvaise venue… Avec l’avènement de la Panda de deuxième génération (5 portes), lancée en 2003, la version 4×4 a considérablement évolué au plan technique. Exit le pont arrière enclenchable manuellement: il est remplacé par un viscoupleur qui rend motrices les roues arrière dès que leurs homologues avant se mettent à patiner. Quant à la Panda 4×4 de troisième génération, apparue en 2012 et toujours commercialisée aujourd’hui, elle est techniquement similaire, à quelques détails près à la deuxième génération. Et s’il fait recette en ville auprès d’une clientèle branchée, le modèle est toujours apprécié dans les pays montagneux où son faible poids lui assure une réelle efficacité sur sol naturel ou enneigé.

Pour célébrer ces quatre décennies de succès, Fiat lance donc une série limitée à 1.983 exemplaires baptisée « Fiat Panda 4×40° ». Dérivée de la version Cross, elle esr reconnaissable à sa peinture ivoire, rehaussée par des jantes Style bicolores de 15″ et des coques de rétroviseurs noires. La carrosserie extérieure est pourvue de moulures latérales peintes avec le logo rouge 4×40°, d’autocollants représentant les silhouettes de la Panda originale et de la Panda actuelle et de l’insigne 4×40° sur le montant B. L’ivoire est également la teinte que l’on retrouve dans l’habitacle: tableau de bord, inserts « soft touch » des sièges… Ces derniers sont également ornés d’icônes anniversaires, du logo 4×40° sur la partie supérieure du dossier du siège, de doubles coutures rouges et de tissu recyclé sur les inserts centraux. La nouvelle Panda 4×40° sera disponible sur les marchés italien, français, allemand et suisse. Rien pour la Belgique, hélas…