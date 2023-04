Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante, l’ultime caprice

Aston Martin arrête la production de son modèle DBS et profite de ces adieux pour lui dédier une version ultime baptisée Ultimate. Après le le coupé, voici à présent le très sexy cabriolet, « Volante » comme on dit à Gaydon…

Dans l’histoire des voitures de sport routières, le cabriolet à moteur 12 cylindres est sans doute le caprice automobile le plus exclusif au monde. Seuls des noms de la trempe des Ferrari, Bentley, Jaguar, Lamborghini, ainsi que (par le passé) Mercedes se sont livrés à l’exercice. Sans oublier Aston Martin. Dans l’histoire de la marque britannique, la dénomination DBS n’a été donnée qu’à donné à trois véhicules, des bolides GT de très haute distinction. La première apparaît en 1967, la dénomination «DBS» est alors attribuée à un modèle de la marque dont la production sera arrêtée en 1972. On n’en entend plus parler jusqu’en 2007, lorsque le label DBS réapparaît sur un coupé dérivé de la DB9, en remplacement de la Vanquish « 1 », et produit jusqu’en 2012. Troisième acte assez récemment, en 2019, avec la dernière DBS qui remplaçait la Vanquish «2».

Les jantes sont des modèles spécifiques aux DBS Ultimate

Bestialité & élégance

Après la version coupé, la DBS 770 Ultimate Volante marie plus que jamais bestialité et élégance, sportivité brutale et confort ouaté, comme seule une Aston Martin parvient à le faire. On reconnaît la version Ultimate à ses jantes spécifiques et à ses ouïes d’air intégrées au capot. Le V12 logé sous son long capot – le dernier moteur du genre chez Aston Martin – remue ses occupants avec un caractère bien particulier. Ce 5,2 litres gagne 45 ch pour atteindre les 770 ch. Le zéro à 100 km/h est expédié en 3,6 s tandis que, théoriquement, le bolide anglais pointe à 340 km/h. L’usine de Gaydon n’en prévoit que 199 exemplaires, ce qui en fait déjà un futur collector puisque ce quota a déjà trouvé preneur.