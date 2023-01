Aston Martin DBS 770 Ultimate : des adieux à 340 km/h

La dénomination DBS concerne les modèles les plus puissants et emblématiques de la marque Aston Martin. La carrière de la génération actuelle touche à sa fin, le constructeur est fier de présenter une version très pointue : la DBS 770 Ultimate.

La marque de Gaydon adore les adieux en beauté. La DBS 770 Ultimate, ultime itération de la DBS actuelle, devient la plus puissante Aston Martin de série jamais produite, et la DBS la plus rapide et la plus puissante de l’histoire de la marque. Grâce à d’importantes améliorations de conception et d’ingénierie, le bolide anglais est disponible en versions Coupé et Volante (cabriolet) et sera construit à 499 exemplaires au total. Modèle extrême, l’Ultimate 770 voit la puissance de son V12 de 5,2 litres passer à… 770 ch et 900 Nm de quoi la propulser à 340 km/h. Une vitesse folle, mais un élément qui rend la voiture encore plus désirable que jamais aux yeux des amateurs & collectionneurs. La puissance est transmise par une boîte automatique ZF à 8 rapports et un différentiel à glissement limité (LSD) mécanique monté à l’arrière de la voiture. Sa décoration spécifique comprend nombre de pièces en carbone et, surtout, des jantes inédites de 21’’.

Lord Brett Sinclair

Comme pour toutes les Aston Martin, les possibilités de personnalisation sont pratiquement illimitées. Une gamme variée d’options sur mesure Q by Aston Martin est disponible sur la DBS 770 Ultimate, notamment des livrées Q avec différentes options graphiques, des jantes peintes assorties aux couleurs de la carrosserie ou des graphiques, des inserts de sièges en fibre de carbone teintée et en cuir tissé, des incrustations de garnitures et un volant en fibre de carbone. La production de la DBS 770 Ultimate devrait commencer au premier trimestre 2023, les premières livraisons étant prévues pour le troisième trimestre 2023. Toutes sont déjà vendues à un prix non communiqué officiellement. Pour rappel, la première Aston Martin à porter le label DBS apparaît dans les années 60 et sera rendue célèbre dans la série T.V. Amicalement vôtre, puisque c’était la voiture de Roger Moore alias Lord Brett Sinclair. Il n’y aura que deux autres Aston Martin DBS, dont la génération actuelle apparue en 2019, ce qui en fait des modèles hautement « collector ».