Anniversaire: la première Fiat Punto débarquait il y a 30 ans

Avec plus de neuf millions d’unités produites jusqu’en 2018 sur trois générations, la Fiat Punto a dominé le segment B pendant 25 ans.

L’histoire de la Fiat Punto (projet 176) remonte à 1993, marquant le début d’une nouvelle génération de voitures compactes Fiat. Conçue par Giorgetto Giugiaro, la nouvelle voiture reprend le flambeau de l’Uno. De toute évidence, la Fiat Punto avait une lourde tâche à accomplir. Mais elle n’a pas déçu : en 1995, elle a été élue « Voiture de l’année ». En 1994, la Punto Cabrio dessinée par Bertone a ajouté deux versions supplémentaires (1,2 et 1,6 litre). Une version Selecta disposait d’une transmission à variation continue contrôlée électriquement (ECVT). Fin 1994, la Punto D fait ses débuts avec un moteur diesel 1.7 aspiré de 57 ch. Au total, environ 3.400.000 unités de la première série ont été produites dans les usines de Mirafiori (Turin), Termini Imerese (Palerme), Melfi (Potenza) et Tychy (Pologne).

Fiat Punto de seconde génération

Deuxième série (1999 – 2010)

Fort du succès de la première Punto, Fiat a décidé de lancer la deuxième série en 1999 (ci-dessus, un exemplaire rouge Bordeaux) et d’en confier le développement au Centro Stile Fiat. Sa présentation officielle a eu lieu en grande pompe le 11 juillet 1999, à l’occasion des célébrations du centenaire de Fiat. La gamme s’est encore diversifiée, comprenant 23 versions et cinq moteurs au choix : deux Diesel (un moteur 1.9 aspiré de 60 ch et un moteur 1.9 JTD de 80 ch) et trois moteurs à essence (un moteur 1.2 à 8 et 16 soupapes – respectivement 60 et 80 ch – et un moteur 1.8 à 16 soupapes de 130 ch).

En mai 2003, un facelift et de nombreuses nouveautés font passer le nombre de versions à 40.

Troisième série (2005 – 2018)

En 2005 à Turin, la Grande Punto fait un bond monumental par rapport au modèle précédent, en franchissant les 4 m de long (403 cm , exactement). Elle sera forte de deux moteurs à essence et quatre turbodiesel. Elle se déclinera aussi en version Abarth Punto, premier modèle de la renaissance du petit préparateur italien.

En 2009, l’évolution Fiat Punto Evo a fait ses débuts. Le terme « Evo » souligne les progrès accomplis pour satisfaire des clients plus attentifs aux dernières technologies, au plaisir de conduire et aux préoccupations environnementales. Nouvelle évolution en 2012, modèle qui accueillera sous son capot l’innovant bicylindre de 900cm3. La dernière Punto a quitté la chaîne de montage de Melfi le 11 août 2018.