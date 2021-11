Le Golfe du Morbihan. Cette vue depuis l'espace annonce la France, et elle va clairement me manquer… il faudra se consoler en visitant la région depuis le sol – ou la mer

😉

The Gulf of Morbihan. I will miss seeing it from space, but will try to visit again when I am back on🌍 pic.twitter.com/jH3HlRKL7d