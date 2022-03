Un laboratoire de Roulers en Flandre-Occidentale a identifié un nouveau variant du coronavirus. Baptisé Combicron, le variant combine les sous-variants d'omicron BA.1 et BA.2. Cependant, les scientifiques ne voient pas de raison de paniquer pour le moment.

A l'heure où les contaminations et les hospitalisations liées au Covid augmentent à nouveau en Belgique, le laboratoire de l'hôpital AZ Delta à Roulers annonce avoir découvert une vingtaine de cas d'un nouveau variant depuis le 20 février dernier. Il s'agit d'une combinaison de deux sous-variants d'Omicron.

"Il n'y a certainement aucune raison de paniquer. Le nouveau variant ne représente que 1,5 % de toutes les variantes de virus que nous analysons ici. Nous ne parlons que de 20 cas sur les quelque 1 300 échantillons analysés. Cependant, il s'agit d'informations biologiquement intéressantes sur la façon dont le virus se développe", explique Geert Martens, médecin spécialisé en biologie clinique à l'AZ Delta, au quotidien De Standaard.

Selon lui, les risques que des personnes soient infectées par deux souches de virus en même temps augmentent durant les périodes de forte circulation du virus. "Si quelqu'un vous tousse au visage avec une souche et deux heures plus tard avec une autre, un tel mélange peut se produire", explique-t-il. "Les deux sous-variants vont s'échanger ces morceaux de gènes entre eux, donnant naissance à un nouveau variant". "Rien n'indique qu'il se propage plus rapidement ou qu'il rend les gens plus malades", ajoute-t-il.

"Comme ni BA.1 ni BA.2 ne posent aujourd'hui de grands problèmes, aucune raison de s'inquiéter outre mesure à ce stade-ci pour lui. Mais c'est à l'instant T où je vous parle, on est le 18 mars", déclarait Benoît Muylkens, virologue à l'Université de Namur sur Matin Première.

Plusieurs cas de variants combinés en Israël

Mercredi, le ministère israélien de la Santé a également annoncé avoir détecté deux cas de contamination à un variant non identifié du coronavirus, sans gravité apparente et qui combine les sous-variants BA.1 et BA.2. "Ce variant n'est pas encore connu dans le monde et les deux cas ont été découverts grâce à des tests PCR effectués à l'aéroport Ben Gourion à l'entrée en Israël", indique un communiqué du ministère. "Les personnes contaminées ont présenté de légers symptômes de fièvre, maux de tête et de douleurs musculaires et n'ont pas nécessité de soins médicaux particuliers", poursuit-il.

Pour le chef de la stratégie anti-covid du gouvernement israélien, Salman Zarka, "le phénomène des variants combinés est bien connu" et "à ce stade, nous ne sommes pas inquiets (par le fait que le nouveau variant puisse conduire à) des cas graves", a-t-il déclaré à la radio militaire israélienne.

Au moment où les cas de contamination augmentent de nouveau à travers le monde, le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, doit tenir une réunion mercredi avec des responsables du ministère de la Santé, a indiqué son bureau.

La situation sanitaire s'est dégradée dans plusieurs pays à cause de la propagation du sous-variant BA.2, particulièrement contagieux. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a toutefois indiqué fin février que BA.2 ne provoquait pas de forme plus grave du coronavirus que BA.1.

Avec AFP

