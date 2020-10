Le Vif vous propose d'écouter de nombreux experts sur des thématiques d'actualité grâce à une collaboration avec l'UCLouvain. Troisième podcast: le monde scientifique.

En collaboration avec l'UCLouvain, Le Vif vous permet d'écouter de nombreux experts sur des thématiques d'actualité.Après le vaccinet le pouvoir des animaux, place cette semaine au pouvoir des animaux.

Avec la crise du coronavirus, la société a été mise en contact brutalement et sans préavis avec le monde scientifique. Un monde dont les règles, les procédures et les codes sont méconnus de ceux qui n'en font pas partie.

Bien entendu, on a déjà entendu parler d'une étude scientifique, d'une statistique, on a déjà vu des experts et des expertes invités occasionnellement sur les plateaux des JT.

Mais aujourd'hui ces spécialistes sont partout, en nombre. Pas un seul jour ne passe sans une "guerre" de spécialistes par médias interposés. Ils et elles font aussi partie des groupes décisionnels aux côtés des femmes et hommes politiques.

Qui sont-ils ? Qui sont-elles ? Qu'est-ce qui leur vaut le statut d'expert ou d'experte ?

On explique tout cela avec nos deux invités : Sophie Leclère, coordinatrice administrative et responsable de la valorisation du doctorat (Valodoc), fondatrice du blog What-sup dédié au doctorat, et René Rezsohazy, président de l'institut de science et technologie biomoléculaire et savanturier de l'UCLouvain.

Si le débat vous intéresse, n'hésitez pas à suivre notre débat sur le sujet. Il aura lieu ce jeudi à 12h45 en direct sur Facebook.

Un podcast UCLouvain réalisé en partenariat avec le magazine Le Vif.

Présentation, production et réalisation technique : Sabrina Gaspari et Alain Nassogne

