Le Vif lance une nouvelle collaboration avec l'UCLouvain pour vous permettre d'écouter de nombreux experts sur des thématiques d'actualité. En pleine crise du coronavirus, le mot "vaccin" est sur toutes les lèvres. Certains l'attendent comme le messie, comme la solution pour pouvoir retrouver une vie sans distanciation sociale, sans masque, sans gestes barrière, sans la peur de l'autre qui est potentiellement infecté.

Sophie Lucas, immunologue UCLouvain et présidente de l'Institut de Duve, va, pendant une trentaine de minutes, nous aider à comprendre comment fonctionne un vaccin, comment il est recherché, conçu, pensé et testé et pourquoi il faut attendre plusieurs mois pour le voir débarquer dans nos pharmacies.

Bonne écoute.

