Depuis cet été, Le Vif vous propose d'écouter de nombreux experts sur des thématiques d'actualité grâce à une nouvelle collaboration avec l'UCLouvain. Deuxième épisode: les pouvoirs des animaux.

En collaboration avec l'UCLouvain, Le Vif vous permet d'écouter de nombreux experts sur des thématiques d'actualité. Après le vaccin, place cette semaine au pouvoir des animaux. Nous l'avons durement constaté, l'être humain ayant le super pouvoir de côtoyer d'un peu trop près le pangolin, le pangolin en question a eu tout le loisir de nous démontrer son super pouvoir à lui : nous transmettre des virus. Pourquoi ? Comment ? Et est-il le seul à pouvoir le faire ? ... voilà quelques questions que nous abordons dans ce podcast.Mais d'autres animaux ont, heureusement, des pouvoirs beaucoup plus cool comme celui d'émettre de la lumière, de se repérer aux ultrasons ou de soulever 850 fois son propre poids. On explique tout cela avec le professeur de l'UCLouvain Jean-François Rees, biologiste et chercheur au Louvain Institute of Biomolecular Science and Technology.Présentation, production et réalisation technique : Sabrina Gaspari et Alain Nassogne