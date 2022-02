Immunologie, pneumologie, cardiologie, pédiatrie... En deux ans de Covid, la recherche scientifique et l'expérience de la pandémie ont donné lieu à de grandes avancées dans plusieurs domaines. Voici les bonnes nouvelles de la crise sanitaire.

Ce n'est pas à proprement parler une découverte mais plusieurs médecins ont jugé qu'il était important d'en parler, que la souffrance psychologique et les questions éthiques avaient leur place dans ce bilan. Pierre Smeesters, pour commencer, déplore que des informations très anxiogènes aient augmenté le stress des enfants et, surtout, de leurs parents. Une problématique sérieuse qu'il ne faut pas négliger, estime-t-il. "Les petits sont à la fois fragiles et bien plus forts que nous. Il est crucial de leur délivrer des messages positifs. Les familles vivent dans une anxiété majeure et nos collègues pédopsys ne cessent d'alarmer sur l'augmentation de la souffrance mentale, des violences intrafamilliales, de l'obésité et des assuétudes."Philippe Devos, lui, rappelle l'importance du remboursement des soins psychologiques et de l'accompagnement de ces patients très marqués par la maladie: "Trente pour cent des patients intubés dans le coma développent des angoisses, des insomnies, des attaques de panique. Ils présentent plus de trauma que les vétérans du Vietnam."La souffrance, c'est aussi celle du personnel soignant, ont relayé la plupart des médecins que nous avons rencontrés. De ceux que l'on applaudissait hier et que l'on injurie aujourd'hui. De ceux qui, lorsqu'ils prennent position sur la vaccination se font harceler sur les réseaux sociaux. Et de tous ceux qui ne peuvent plus s'exprimer dans une société polarisée où il n'y a plus de place pour la nuance.Découvrez neuf autres avancées pour la science dans notre dossier.