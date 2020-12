Ce que les Anglais constatent au niveau de l'âge d'infection est "tout à fait normal", rassure Yves Van Laetem.

"Soyons clairs, nous n'avons actuellement aucune preuve que les enfants soient plus touchés, que ce soit infectés ou malades, par la nouvelle souche dite UK", a indiqué mercredi Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, lors d'un point presse du Centre de crise, faisant référence à la nouvelle souche du Covid-19 découverte au Royaume-Uni.

"Il faut savoir que pour tous ces virus, c'est essentiellement notre comportement, ce sont nos contacts sociaux, qui sont le 'driver' de la transmission du virus", explique Yves Van Laethem.

Pas lié à la variante

"Ce que les Anglais ont constaté c'est qu'ils avaient une augmentation à un moment donné des cas, surtout chez les gens de moins de 60 ans. C'est tout à fait normal et nous avons constaté exactement la même chose au début d'une vague. C'est dans la population plutôt jeune que les cas augmentent dans un premier temps avant d'augmenter une ou deux semaines plus tard chez des personnes plus à risque dans la population plus âgée", poursuit-il.

"On a aussi plus de cas au début chez les enfants que dans la population âgée. Ce sont des circonstances qu'à nouveau en Belgique nous avons bien connues. Cela n'a donc rien à voir de spécifique avec l'une ou l'autre variante (...)", a-t-il conclu.

