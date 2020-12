Le porte parole interfédéral pour la lutte contre le Covid-19 a fait le point sur la pandémie ce mercredi. En soulignant la bonne place de la Belgique par rapport à ses voisins.

Lors d'une conférence de presse, Yves Van Laethem a fait le point sur la pandémie. "Le taux d'infection continue d'augmenter mais cette tendance à la hausse semble s'apaiser et on a une certaine stabilisation au niveau des hospitalisations et des décès. C'est un chiffre élevé, trop élevé, mais une relativement bonne performance par rapport à nos voisins" a expliqué le porte-parole fédéral. "Nous sommes entrés dans une période où nos contacts sont diminués par les vacances. Pour que le virus diminue sa circulation, il faut éviter de rencontrer de manière trop importante des personnes que nous n'avions plus vu depuis longtemps" a-t-il rappelé.

"L'augmentation des cas est présente dans globalement toutes les régions. Bruxelles est la région qui compte le plus de nouvelles contaminations. On est depuis plusieurs jours dans une sorte de plateau avec des petits hauts et des petits bas au niveau des contaminations. Cette augmentation concerne toutes les catégories d'âge sauf pour ceux au-dessus de 80 ans, ce qui est une bonne nouvelle" a poursuivi Yves Van Laethem.

Au niveau des hospitalisations, il y des différences importantes d'une région et d'une province à l'autre. Avec une augmentation de 29% des hospitalisations à Liège par exemple.

Nouvelle étude Sciensano

Le porte-parole interfédéral a ensuite présenté une nouvelle et cinquième enquête santé effectuée par Sciensano, auquel près de 30.000 personnes ont participé en donnant leur avis sur leur santé, sur la confiance dans les mesures prises ou encore sur le ressenti par rapport à la vaccination.

60% de la population qui a répondu déclare vouloir se faire vacciner, 25% hésite et 15% ne souhaite pas. 10% de répondants en plus déclarent vouloir se faire vacciner en comparaison avec la précédente enquête. Une augmentation qui est particulièrement marquée chez les jeunes. La motivation principale des personnes interrogées est d'aider à un retour à la vie normale. Les principales craintes sont les craintes des effets secondaires immédiats et à long terme. Les personnes interrogées estiment que le personnel de santé doivent bénéficier du vaccin en premier.

D'autres aspects sont moins bons : les aspects de la santé sociale et mentale. Deux tiers des gens de plus de 18 ans sont insatisfaites de leurs contacts sociaux. Un chiffre qui a presque doublé depuis la précédente enquête. 40% des gens se sentent peu soutenus sur le plan social. Les troubles anxieux et dépressifs ont également augmentés et sont plus fréquemment remarqués que les enquêtes de juin et de septembre.

Habitudes de consommation

La cinquième étude s'est aussi concentrée sur les habitudes des consommations des personnes interrogées. 40% des personnes interrogées disent avoir augmenté leur consommation de tabac, 20% fument mois.

Au niveau de la consommation des drogues, on a 34% de consommation en plus. "Un chiffre significatif" Nous savons que la Belgique et un pays où la consommation de somnifères et de tranquilisants est importante. Dans les personnes qui ont répondu à l'enquête la prise de somnifères ou de tranquilisants concerne 21% des personnes, parmi celles-ci 42% ont soit commencé soit augmenté cette consommation depuis le début de la crise. La population jeune est ici la plus vunérable, souligne Yves Van Laethem.

Concernant les habitudes financières: 11% de la population a craint manqué de nourriture pendant la période Covid, et 6% a effectivement manqué de nourriture. Une personne sur trois dit avoir des difficultés à payer ses soins de santé depuis le début de la crise.

Lors d'une conférence de presse, Yves Van Laethem a fait le point sur la pandémie. "Le taux d'infection continue d'augmenter mais cette tendance à la hausse semble s'apaiser et on a une certaine stabilisation au niveau des hospitalisations et des décès. C'est un chiffre élevé, trop élevé, mais une relativement bonne performance par rapport à nos voisins" a expliqué le porte-parole fédéral. "Nous sommes entrés dans une période où nos contacts sont diminués par les vacances. Pour que le virus diminue sa circulation, il faut éviter de rencontrer de manière trop importante des personnes que nous n'avions plus vu depuis longtemps" a-t-il rappelé."L'augmentation des cas est présente dans globalement toutes les régions. Bruxelles est la région qui compte le plus de nouvelles contaminations. On est depuis plusieurs jours dans une sorte de plateau avec des petits hauts et des petits bas au niveau des contaminations. Cette augmentation concerne toutes les catégories d'âge sauf pour ceux au-dessus de 80 ans, ce qui est une bonne nouvelle" a poursuivi Yves Van Laethem.Au niveau des hospitalisations, il y des différences importantes d'une région et d'une province à l'autre. Avec une augmentation de 29% des hospitalisations à Liège par exemple. Le porte-parole interfédéral a ensuite présenté une nouvelle et cinquième enquête santé effectuée par Sciensano, auquel près de 30.000 personnes ont participé en donnant leur avis sur leur santé, sur la confiance dans les mesures prises ou encore sur le ressenti par rapport à la vaccination.60% de la population qui a répondu déclare vouloir se faire vacciner, 25% hésite et 15% ne souhaite pas. 10% de répondants en plus déclarent vouloir se faire vacciner en comparaison avec la précédente enquête. Une augmentation qui est particulièrement marquée chez les jeunes. La motivation principale des personnes interrogées est d'aider à un retour à la vie normale. Les principales craintes sont les craintes des effets secondaires immédiats et à long terme. Les personnes interrogées estiment que le personnel de santé doivent bénéficier du vaccin en premier.D'autres aspects sont moins bons : les aspects de la santé sociale et mentale. Deux tiers des gens de plus de 18 ans sont insatisfaites de leurs contacts sociaux. Un chiffre qui a presque doublé depuis la précédente enquête. 40% des gens se sentent peu soutenus sur le plan social. Les troubles anxieux et dépressifs ont également augmentés et sont plus fréquemment remarqués que les enquêtes de juin et de septembre. La cinquième étude s'est aussi concentrée sur les habitudes des consommations des personnes interrogées. 40% des personnes interrogées disent avoir augmenté leur consommation de tabac, 20% fument mois. Au niveau de la consommation des drogues, on a 34% de consommation en plus. "Un chiffre significatif" Nous savons que la Belgique et un pays où la consommation de somnifères et de tranquilisants est importante. Dans les personnes qui ont répondu à l'enquête la prise de somnifères ou de tranquilisants concerne 21% des personnes, parmi celles-ci 42% ont soit commencé soit augmenté cette consommation depuis le début de la crise. La population jeune est ici la plus vunérable, souligne Yves Van Laethem.Concernant les habitudes financières: 11% de la population a craint manqué de nourriture pendant la période Covid, et 6% a effectivement manqué de nourriture. Une personne sur trois dit avoir des difficultés à payer ses soins de santé depuis le début de la crise.