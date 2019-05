Pour le monde extérieur, la communauté LGTB est un lieu de refuge où chacun est libre d'être soi-même sans aucune honte. Mais est-ce vraiment le cas ? " Si vous ne correspondez pas aux idéaux, vous êtes méprisé. "

Blanc, mince, musclé. Si votre apparence correspond à ces trois mots, vous avez de fortes chances de vous sentir à l'aise dans la communauté gay. Cette constatation paraît bizarre pour une communauté félicitée pour sa diversité. Pourtant, ces idéaux de beauté obstinés restent une raison pour beaucoup d'homosexuels de ne pas se mêler à cette communauté. Âgé de vingt ans, Frederik Beelen, lui-même gay, en fait partie. Ses tresses oxygénées sont épinglées vers l'arrière. Une boucle d'oreille scintille à son oreille gauche et ses yeux portent des traces de crayon noir. "Je commence seulement à en mettre" indique-t-il. "C'est une forme d'expression de soi qui n'est pas encore acceptée par la société. Elle fait beaucoup froncer les sourcils, mais la communauté gay n'est pas non plus toujours accueillante."

...