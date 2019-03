The Formula : la formule magique pour des enfants qui réussissent ?

C'est le rêve de nombreux parents: éduquer leurs enfants pour en faire des adultes performants. Aux États-Unis, vient de paraitre The Formula, un livre qui explique comment y parvenir.

Qu'ont en commun Barack Obama et Pauline Koch, la mère d'Albert Einstein ? Les deux sont des "maîtres parents", si on en croit le livre The Formula. Auparavant, 200 personnes très performantes ont été interviewées au sujet de leur éducation. Selon les auteurs, un schéma clair se distingue : tous leurs parents, indépendamment de leur classe sociale, de leur milieu ou de leur éducation, avaient un plan. Ils avaient réfléchi à l'avenir qu'ils voulaient pour leurs enfants et avaient pris des mesures précises pour y parvenir. Une formule miracle, si vous voulez. Le noyau se compose de huit rôles que tous les " maîtres parents " se doivent d'assumer dans une plus ou moins grande mesure. Le premier est crucial : c'est celui de early learning partner, soit le parent doit être un partenaire d'apprentissage précoce. Nous savons que nous devons stimuler le petit dès le plus jeune âge par des activités amusantes, des moments de lecture ...