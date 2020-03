Le SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement a publié une liste des groupes prioritaires pour les tests de dépistage du coronavirus.

Voici les priorités établies sur base de l'expertise des professionnels et scientifiques pour la réalisation des tests de dépistage:

Toute personne dont l'état médical nécessite une hospitalisation ET dont le médecin suspecte la contamination au COVID-19.

Tout professionnel de la santé qui pourrait être infecté ou qui présente des symptômes respiratoires et de la fièvre et qui prend en charge des personnes à risque de développer une forme sévère de la maladie tant en milieu hospitalier qu'en milieu ambulatoire.

Tout patient hospitalisé, interné ou nouvel arrivant dans une structure de collectivité présentant des symptômes d'infection respiratoire. Si la capacité augmente prochainement, elle sera en premier lieu étendue aux personnes suivantes :

Tout professionnel de santé qui pourrait être infecté, afin de protéger au maximum les personnes en contact avec ces professionnels.

Les personnes pouvant être infectées et se trouvant dans la catégorie des personnes à risque. Les informations sur les capacités de testing seront communiquées deux fois par semaine, par souci de concentrer la majorité des efforts dans la recherche de matériel et de solutions pour les personnes sur le terrain.

Les tests rapides pour détecter #Covid19 aident les hôpitaux à poser un 1er diagnostic et prendre le patient en charge plus rapidement. Il n'est donc pas possible de s'en procurer à la pharmacie.

