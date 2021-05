Alors que la Belgique se déconfine doucement, la campagne de vaccination bat son plein. Quatre millions de Belges ont reçu une première dose du vaccin. La Belgique est ainsi septième dans le top européen.

Sciensano, l'institut national de santé publique, a mis à jour son site internet. Le nombre vient de passer un plateau : 4 006 023 ont reçu une première dose du vaccin anti-Covid. Ces quatre millions de Belges vaccinés signifie que 35,3% de la pop...

Sciensano, l'institut national de santé publique, a mis à jour son site internet. Le nombre vient de passer un plateau : 4 006 023 ont reçu une première dose du vaccin anti-Covid. Ces quatre millions de Belges vaccinés signifie que 35,3% de la population est couverte contre le coronavirus. En ce qui concerne les personnes totalement vaccinées, elles sont au nombre de 1 438 285.Les groupes d'âges les plus à risque atteignent des pourcentages intéressants dans la campagne de vaccination : 90% des plus de 85 ans, 93% des 75-84 et 89% des 65-74 ont déjà reçu une première dose. En ce qui concerne les personnes totalement vaccinées, les chiffres sont plus faibles : 55% pour les 85 ans et plus, 62% pour les 75-84 ans et 18% pour les 65-74. La campagne de vaccination se poursuit puisque 62% des 55-64 ans ont déjà reçu une première dose. La Belgique, avec ses résultats, est dans le top 10 européen des pays ayant distribué une première dose et s'installe à la septième position derrière la Chypre, la Finlande, l'Allemagne, I'Islande, la Hongrie et Malte.