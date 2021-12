La situation de chaque enfant est différente et la vaccination doit être examinée au cas par cas pour savoir si elle est utile, a expliqué le président de la Société belge de pédiatrie (SBP), Marc Raes, après que la conférence interministérielle santé publique (CIM) a donné lundi son feu vert à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans.

Le pédiatre souligne que, selon les chiffres de la vaccination des enfants aux États-Unis et des études menées par Pfizer (dont le vaccin pour enfants pourra être administré en Belgique), aucun effet secondaire alarmant n'a été signalé. La plupart des 5-11 ans vaccinés n'ont, de plus, pas été malades après leur vaccination. "Le vaccin est différent de ceux qui protègent les enfants contre d'autres maladies graves", ajoute Marc Raes.

Le médecin encourage les parents dont l'enfant présente des risques de développer une forme grave de la maladie ou souffrant de problèmes de santé à le faire vacciner. Le sérum est également recommandé pour les plus jeunes en contact avec des personnes à risque (personnes âgées, présentant des facteurs de comorbidité). "Chaque situation est différente et demande une approche nuancée", souligne le président de la SBP.

Ce dernier insiste toutefois sur le fait qu'un pédiatre n'a pas vocation à encourager les parents à faire vacciner leurs enfants, même s'il peut leur fournir des informations scientifiques objectives.

