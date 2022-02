Le taux de mortalité maternelle aux Etats-Unis a encore augmenté en 2020 pour atteindre un plus haut depuis un demi-siècle, selon des données publiées mercredi, qui montrent en outre que les femmes noires ont trois fois plus de risque de mourir que les femmes blanches.

La mortalité maternelle est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme un décès survenu au cours de la grossesse ou bien dans les 42 jours suivants, pour une cause liée ou aggravée par cette grossesse ou sa prise en charge.

Au total, 861 femmes sont ainsi décédées aux Etats-Unis en 2020.

Le taux de mortalité maternelle s'est par conséquent élevé à 23,8 décès pour 100.000 naissances, selon un rapport du National center for health statistics publié mercredi.

Il s'agit du pire taux parmi les pays industrialisés. Le Canada enregistre par exemple un taux de mortalité maternelle de 7,5 décès pour 100.000 naissances, selon les statistiques de l'OCDE pour la même année.

Et la situation américaine n'a cessé d'empirer ces dernières années: le taux était de 20,1 décès pour 100.000 naissances en 2019, et de 17,4 en 2018.

Pour ce qui est de 2020, "le Covid-19 a probablement contribué", a dit à l'AFP Donna Hoyert, qui a participé au rapport. Mais cette maladie n'était pas mentionnée dans 88% des cas, et n'est donc responsable que d'une partie du tableau général, a-t-elle souligné.

La mortalité maternelle a reculé dans le monde au 20ème siècle grâce aux avancées médicales. Mais depuis les années 2000, les Etats-Unis sont de nouveau sur la mauvaise pente, contrairement à la plupart des autres pays comparables.

La dernière fois que le taux de mortalité maternelle américain était aussi haut remonte officiellement à 1968 - même si une nouvelle méthodologie est utilisée depuis 2018.

Et les données montrent de fortes inégalités.

En 2020, le taux de mortalité maternelle était ainsi de 55,3 pour 100.000 naissances parmi les femmes noires, contre 19,1 chez les femmes blanches.

"Il a été maintes fois démontré que les femmes noires ne reçoivent pas le même niveau de soins" aux Etats-Unis, a expliqué à l'AFP Ebony Hilton, anesthésiste à l'Université de Virginie, et experte des disparités dans l'accès aux soins de santé.

