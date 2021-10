Chaque jour, des centaines de milliers de personnes cherchent sur Google des informations sur la taille du pénis. L'urologue Piet Hoebeke, professeur à l'université de Gand, prend la plume pour répondre très sérieusement aux questions que tant d'hommes se posent.

Bien que le pénis soit omniprésent - la moitié de la population mondiale en possède un, l'autre moitié est en contact régulier avec lui - beaucoup de gens ne connaissent pas sa longueur normale. Si vous tapez le mot pénis dans Google, vous aurez environ 600 millions de liens.

Il est intéressant de noter que si vous affinez votre recherche à "taille du pénis", vous obtenez 460 millions de résultats. Il est clair que nous sommes obsédés par la longueur du pénis. Parlons donc un peu de cette longueur.

La première question que nous devons nous poser est la suivante : pourquoi un pénis a-t-il une certaine longueur et pourquoi a-t-il l'apparence qu'il a ? La réponse est simple. L'homme utilise la reproduction interne et pour cela a besoin d'intromission, et pour l'intromission, il faut une structure tubulaire qui peut être insérée dans le vagin. C'est ainsi que le pénis est né.

L'homo sapiens nu séduisait sa partenaire en montrant son pénis en érection. C'est pourquoi il a le plus grand pénis de tous les primates. Les gorilles ont un petit pénis, mais impressionnent par leur musculature afin d'inciter leur partenaire à se reproduire. Il est imprégné dans notre cerveau qu'un grand pénis (long et large) est un avantage pour obtenir un contact sexuel. D'où notre obsession de la longueur.

L'intérêt médical pour la longueur du pénis ne s'est éveillé que dans les années 1950, sous l'influence du Dr Alfred Kinsey. Il a réalisé les premières études sur la longueur du pénis et a conclu à une longueur moyenne de 15 cm. Vous vous sentirez peut-être mal à l'aise en lisant ceci, mais pas de panique : ses résultats étaient basés sur l'auto-mesure, et n'étaient donc pas vraiment fiables.

Quelles sont alors une longueur et une circonférence normales? La plus grande étude objective a mesuré le pénis de plus de 20 000 personnes de toutes races et de tous milieux. Le résultat ? La longueur moyenne en érection est de 13,2 cm. Si votre pénis est inférieur à 9,8 cm ou supérieur à 16,4 cm, vous faites partie des données aberrantes - ce qui ne signifie pas que vous êtes anormal.

Quant à la circonférence, elle est souvent sous-estimée. La circonférence moyenne en érection est de 11,6 cm, avec moins de 9,4 cm et plus de 13,8 cm comme valeurs aberrantes. Il est bon de savoir que la longueur et la circonférence sont proportionnelles : visuellement, long et étroit ou épais et court ne vont pas ensemble.

Quels sont les facteurs qui déterminent la longueur du pénis ?

Le premier facteur est l'âge. Tout le monde sait que le pénis est beaucoup plus petit à la naissance qu'après la puberté.

Le deuxième facteur est l'environnement. Notre environnement actuel est particulièrement défavorable aux hommes en raison de la présence de perturbateurs endocriniens qui ont souvent un effet similaire à celui des hormones féminines. Il suffit de penser à tous les moyens de contraception autrefois pris par les femmes. Mais il existe aussi des plastifiants et même des substances végétales comme le soja qui peuvent avoir une influence négative sur le développement du pénis. Récemment, une étude sur les ours polaires a montré que la longueur moyenne du pénis de ces animaux avait diminué au cours des dernières décennies.

Le troisième facteur est l'ADN, ou programme génétique, de l'être humain. Il va sans dire que si vos ancêtres de la lignée masculine avaient un grand pénis, il y a de fortes chances que vous ayez aussi un grand pénis.

Le quatrième facteur est celui des hormones. Plus les hormones mâles sont présentes, plus l'individu devient masculin. En outre, la sensibilité des tissus aux hormones mâles peut également jouer un rôle. Ceci est déterminé par les récepteurs. On peut comparer les hormones à des clés et les récepteurs à des trous de serrure : on a besoin de suffisamment des deux pour se développer normalement.

Le cinquième facteur est la couleur de la peau. Ce n'est pas un mythe qu'en moyenne les Africains ont un pénis plus long que les Asiatiques.

Enfin, il existe également un lien entre les caractéristiques physiques et la longueur du pénis. La plus évidente est votre taille. Plus une personne est grande, plus elle a de chances d'avoir un grand pénis. En revanche, que vous ayez de grands pieds ou un grand nez ne dit rien sur votre pénis. Cependant, il existe un lien entre le rapport entre l'annulaire et l'index et le pénis : plus l'annulaire d'un homme est long par rapport à son index, plus il a de chances d'avoir un long pénis.

La durée de repos de votre pénis ne dit rien sur son érection. Le muscle dartus, situé dans le tissu sous-cutané du pénis et du scrotum, provoque la rétraction du pénis, par exemple en cas de froid ou de stress. Lorsque les gens s'habillent, cette fonction a été partiellement perdue, de sorte que chez certains hommes, ce muscle est moins présent. Il se peut donc que si vous alignez 100 hommes ayant un pénis de 13 cm, certains auront un pénis plus petit au repos que d'autres.

Je peux être bref sur les possibilités d'allonger votre pénis : ce n'est pas possible. Les techniques existantes - des exercices d'étirement à la coupe des ligaments - peuvent temporairement faire paraître votre pénis un peu plus long ou plus épais, mais votre organe sexuel n'aura pas changé de manière substantielle. Attendez donc avant de venir vous installer dans ma salle d'attente.

En bref, si vous prenez un mètre-ruban, vous verrez que l'image commune du pénis normal correspond rarement à ce qui est vraiment normal.

