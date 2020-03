Suite à une fraude, les chances que les masques commandés par le gouvernement soient livrés sont "minimes". Le virologue Marc Van Ranst fait un appel à la population pour fournir des masques au personnel soignant.

De nombreux médecins et infirmiers qui travaillent dans les hôpitaux ne disposent pas de suffisamment de masques pour se protéger des patients atteints de coronavirus. Les masques commandés par le gouvernement n'arriveront pas. L'entreprise de Turquie qui devait livrer des masques à la Belgique fait l'objet d'une enquête pour fraude.

Dans ce contexte de crise, le virologue et épidémiologiste Marc Van Ranst a publié un appel aux citoyens sur les réseaux sociaux : "Chers amis, vous avez acheté massivement des masques buccaux chez le pharmacien. Nos infirmières et nos médecins ont maintenant vraiment besoin de ces masques. Pourriez-vous déposer ces boîtes à la réception de l'hôpital le plus proche de chez vous ? C'est ainsi que vous aiderez réellement les personnes qui travaillent dans les soins de santé !"

Chers amis, vous avez acheté des masques chez le pharmacien. Nos infirmières et médecins ont besoin de ces masques maintenant. Pouvez-vous déposer ces boîtes à la réception de votre hôpital à proximité? C’est comme ça que vous aidez vraiment vos travailleurs de la santé! — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) March 16, 2020

Le docteur Van Ranst a ensuite précisé que "pour les citoyens qui marchent dans la rue", ces masques "ne servent à rien. Pour les infirmières et les médecins qui sauvent la vie des patients du COVID19, les masques sont essentiels".

Le virologue Marc Van Ranst avait déjà évoqué plus tôt dans la journée le fait que la fenêtre de livraison était en train de se fermer. "Pourtant, nous avons vraiment besoin de ces masques. Nous faisons face à un gros problème", a-t-il alerté.

Entretemps, la ministre de la Santé Maggie De Blocka dit "travailler à d'autres pistes". "Nous attendons une première cargaison limitée de masques au début de la semaine prochaine. Ceux-ci seront répartis entre nos prestataires de soin. Nous avons en outre différents contacts avec d'autres fournisseurs qui s'accélèrent à présent", affirme Maggie De Block.

La Belgique avait effectué cette commande, comprenant différents matériels de protection pour un montant de cinq millions d'euros, dans le cadre d'un achat groupé européen, il y a plusieurs semaines. Les produits étaient destinés aux généralistes et aux hôpitaux.

De nombreux médecins et infirmiers qui travaillent dans les hôpitaux ne disposent pas de suffisamment de masques pour se protéger des patients atteints de coronavirus. Les masques commandés par le gouvernement n'arriveront pas. L'entreprise de Turquie qui devait livrer des masques à la Belgique fait l'objet d'une enquête pour fraude. Dans ce contexte de crise, le virologue et épidémiologiste Marc Van Ranst a publié un appel aux citoyens sur les réseaux sociaux : "Chers amis, vous avez acheté massivement des masques buccaux chez le pharmacien. Nos infirmières et nos médecins ont maintenant vraiment besoin de ces masques. Pourriez-vous déposer ces boîtes à la réception de l'hôpital le plus proche de chez vous ? C'est ainsi que vous aiderez réellement les personnes qui travaillent dans les soins de santé !" Le docteur Van Ranst a ensuite précisé que "pour les citoyens qui marchent dans la rue", ces masques "ne servent à rien. Pour les infirmières et les médecins qui sauvent la vie des patients du COVID19, les masques sont essentiels".Le virologue Marc Van Ranst avait déjà évoqué plus tôt dans la journée le fait que la fenêtre de livraison était en train de se fermer. "Pourtant, nous avons vraiment besoin de ces masques. Nous faisons face à un gros problème", a-t-il alerté.Entretemps, la ministre de la Santé Maggie De Blocka dit "travailler à d'autres pistes". "Nous attendons une première cargaison limitée de masques au début de la semaine prochaine. Ceux-ci seront répartis entre nos prestataires de soin. Nous avons en outre différents contacts avec d'autres fournisseurs qui s'accélèrent à présent", affirme Maggie De Block.La Belgique avait effectué cette commande, comprenant différents matériels de protection pour un montant de cinq millions d'euros, dans le cadre d'un achat groupé européen, il y a plusieurs semaines. Les produits étaient destinés aux généralistes et aux hôpitaux.