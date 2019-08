Forme et longévité: une petite marche par jour suffit

On l'entend régulièrement : pour être en bonne santé et vivre longtemps, il faut bouger. Mais l'intensité de l'activité physique pratiquée n'est pas forcément la clé. " S'asseoir moins et bouger plus souvent ", conseille une étude.

© Getty

Pas besoin d'aller à la salle de sport plusieurs fois par semaine pour profiter des bienfaits de l'exercice sur la santé, clame une nouvelle étude. L'activité physique, quelle qu'en soit l'intensité, peut faire une différence sur l'espérance de vie.

