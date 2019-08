Nous avons tous déjà entendu qu'il fallait faire 10.000 pas quotidiennement pour rester en pleine forme. Mais qu'en dit vraiment la science ?

Nous sommes nombreux à surveiller notre activité physique avec des montres connectées, podomètres et autres applications. Mais l'efficacité de ces dispositifs fait débat. La précision de certains compteurs est remise en question : si vous courez, votre score n'est pas plus élevé que si vous vous promenez. Pourtant, les deux types d'efforts donnent de réelles différences en termes de santé et de forme physique. Cela a néanmoins le mérite de donner une idée approximative de votre niveau d'activité physique. Pourtant, ces dispositifs sont souvent accompagnés d'un objectif chiffré, souvent le même : 10.000 pas au quotidien. Mais les recherches derrière ce canevas pourraient en surprendre plus d'un, explique la BBC.

...