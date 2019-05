L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) publie pour la première fois des conseils pour éviter d'être atteint de démence, alors que nombre de cas pourrait tripler d'ici 2050. Le point.

Les différentes formes de démence touchent environ 50 millions de personnes dans le monde et sont de plus en plus fréquentes. Selon les prévisions de l'OMS, ce nombre devrait tripler d'ici 2050. L'organisation estime que dans l'ensemble de la population, entre 5 et 8% des personnes âgées de 60 ans et plus sont atteintes de démence à un moment donné. La maladie d'Alzheimer est la cause la plus courante de démence et serait à l'origine de 60 à 70% des cas.

...