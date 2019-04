Dîner tard et sauter le petit-déjeuner, une combinaison fatale ?

Olivia Lepropre Journaliste

Les personnes qui sautent souvent le petit-déjeuner et mangent tard courent-elles un plus grand risque de crise cardiaque ? Une étude de l'European Society of Cardiology met en garde contre cette combinaison potentiellement dangereuse pour la santé.

© Getty