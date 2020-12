L'épidémiologiste et membre du groupe de travail qui décide de la stratégie de vaccination contre le coronavirus dans notre pays a donné des informations qui donnent une lueur d'espoir aux jeunes ainsi qu'à la population.

"Le début des vaccinations chez les jeunes Belges est prévue pendant les vacances d'été, mais nous faisons tout notre possible pour avancer" cette date. Cela dépend de "l'approbation et de la livraison des vaccins", a déclaré M. Van Damme sur Radio 1.

Lundi, notre pays commencera les premières vaccinations contre le Covid-19. Les résidents des centres de soins résidentiels seront les premiers à être vaccinés. Ces derniers jours, la poursuite du déploiement des vaccins a également été connue. On dit que la vaccination dans les centres de soins résidentiels durerait jusqu'à la fin février et qu'à partir de mars, ce serait le tour du personnel des hôpitaux et des soins primaires, ainsi que des foyers pour handicapés. Pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les plus de 65 ans, la vaccination débuterait au mois de mai.

De nombreuses critiques concernant la lenteur de notre pays circulent sur les réseaux sociaux. L'épidémiologiste flamand nuance en expliquant que si davantage de vaccins sont disponibles, la Belgique pourra adapter sa stratégie: "Nous avons maintenant Pfizer, nous attendons l'approbation du vaccin Moderna dans les premières semaines de janvier et l'approbation du vaccin de Janssen Pharmaceutica en mars. Si tout se passe bien, et si la production et la distribution de ces vaccins se déroulent également sans problème, nous pourrons alors commencer à examiner notre planification et organisation et éventuellement passer à l'action", a-t-il dit sur Radio 1.

Dans le Journaal de la VRT, Van Damme a présenté un autre titre, à savoir le système auquel le Québec pense également. En premier lieu, donnez une dose au plus grand nombre de personnes possible. Le degré de protection serait alors plus faible (environ 40 à 50 % selon les médias canadiens, ndlr), mais on peut augmenter l'immunité de groupe plus rapidement et les personnes sur la liste d'attente peuvent se voir offrir quelque chose plus rapidement.

Van Damme a même suggéré que toute la population belge pourrait ainsi recevoir une première dose avant l'été. Il y voit un autre avantage : cette stratégie laisse moins de personnes là où le virus peut muter, en référence à la variante britannique du coronavirus qui provoque beaucoup de troubles.

En fin de compte, l'intention reste d'administrer une deuxième dose, mais seulement après six mois, par exemple.

Van Damme confirme que cette voie sera étudiée au sein de la task force. Une décision doit être prise dans les trois semaines, car c'est le délai dans lequel les personnes des centres de soins résidentiels qui reçoivent leur première dose le lundi doivent recevoir une deuxième injection.

