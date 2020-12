La Commission a donné son feu vert pour la mise sur le marché du vaccin de Pfizer/BioNTech.

L'Agence européenne des médicaments et la Commission européenne ont donné leur feu vert ce lundi au vaccin contre le Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech. Sur base des données scientifiques, l'Agence européenne des médicaments a conclu que les bénéfices l'emportaient sur les risques. La vaccination en Europe pourra commencer dès la semaine prochaine.

En Belgique, quatre maisons de repos au total recevront le vaccin produit par Pfizer-BioNTech le 28 décembre prochain. Une en Wallonie, une à Bruxelles, une en Flandre et une en Communauté germanophone, a-t-on assuré sans donner davantage de détails sur la localisation des établissements.Le premier chanceux en Belgique recevra l'injection le 28 décembre. Il s'agira d'un résident de la maison de repos Sint-Pieter à Puurs. Le nom de la personne n'est pas encore connue. Puurs a été choisie symboliquement car s'y trouve l'implantation belge de Pfizer. L'usine de la province d'Anvers est d'ailleurs un des deux seuls sites de production au monde du vaccin Pfizer-BioNTech.Une première vaccination symbolique, avant le réel coup d'envoi prévu le 5 janvier. D'ici la fin de l'année, nous devrions recevoir un lot "symbolique" des 10.000 premières doses du vaccin Pfizer/BioNTech. De quoi vacciner 5.000 patients, étant donné que deux doses par patient sont nécessaires. Les ministres de la Santé se réunissent ce mardi, davantage d'informations sur la stratégie belge sont attendues sous peu.Le vaccin développé par Pfizer-BioNTech est le premier vaccin ARN approuvé pour l'homme. C'est également le cas de la biotech américaine Moderna, dont le vaccin est fondé sur la même technique. La méthode, dite de l'ARN messager (une copie transitoire d'une portion d'ADN), consiste à synthétiser une protéine du Sras-CoV-2, appelée protéine de spicule présente à la surface du virus et qui lui permet de s'accrocher aux cellules.Cette protéine de synthèse est ensuite injectée dans le corps d'un patient sain. Objectif: que ces brins d'instructions génétiques disent aux cellules ce qu'il faut fabriquer, soit un agent pathogène spécifique du coronavirus contre lequel le système immunitaire produira des anticorps. Une méthode plus rapide, puisqu'elle permet d'éviter les tests sur les souris et dès lors de gagner du temps. Aucun vaccin de ce type n'est à ce stade commercialisé. Il s'agit en effet d'un produit entièrement synthétique. Selon les connaissances actuelles, un vaccin offre probablement une protection pendant au moins un an, mais cet aspect devra également être observé plus précisément. La question de savoir si le vaccin empêche la transmission du virus est par contre toujours à l'étude. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a été décidé de vacciner d'abord les groupes à risque et non les personnes qui ont de nombreux contacts, comme les jeunes.Les effets secondaires observés durant les études cliniques sont assez similaires à ceux d'autres vaccins. Lors d'une émission consacrée à la vaccination sur la chaîne flamande VTM ce week-end, le vaccinologue Pierre Van Damme avait admis: "Il y a des effets secondaires possibles". "Raideur musculaire, douleur à l'endroit de l'injection, un peu de fièvre dans 10% des cas, ... mais c'est le cas avec tous les vaccins", a-t-il nuancé. "Les effets secondaires sont très limités et disparaissent rapidement, mais nous surveillons cela de près." La prudence reste toutefois de mise chez les femmes enceintes et les personnes ayant des réactions allergiques sévères aux vaccins ou à certains médicaments, avait ajouté M. Van Damme. "Les données de sécurité sont rassurantes mais nous devons rester vigilants", a insisté Sabine Strauss, présidente du Comité de sécurité de l'Agence européenne des médicaments ce lundi. Les vaccins contre le coronavirus seront administrés sur base volontaire et de façon gratuite à la population.L'Union européenne paiera 15,5 euros (18,90 dollars) par dose du vaccin de Pfizer-BioNTech contre le Covid-19, selon un document interne de l'UE daté du 18 novembre. Soit un peu plus que le prix dévoilé la semaine dernière par la secrétaire d'État belge au Budget, Eva De Bleeker. Ce montant de 15,5 euros la dose a été négocié pour une pré-commande européenne de 300 millions de doses. Il est daté du 18 novembre, soit sept jours après l'annonce par la Commission européenne d'un accord trouvé avec le consortium américano-allemand. Il est légèrement inférieur aux 19,5 dollars par dose négociés par les Etats-Unis, prix qui valait alors pour une première fourniture de 100 millions de doses. Comme celui des candidats-vaccins d'autres firmes, ce prix devait normalement rester confidentiel pour éviter d'affaiblir la position de négociation des différentes parties, que ce soit la firme productrice ou l'Union européenne qui tente d'obtenir le meilleur prix au bénéfice de la population. Mais le dévoilement jeudi après-midi sur Twitter, par Mme De Bleeker, d'un tableau chiffré avec les prix des différents vaccins payés par la Belgique, en marge d'un débat budgétaire à la Chambre, a ruiné cette confidentialité, au grand dam du secteur pharmaceutique et des instances européennes.