Covid: un tiers des étudiants présentent des symptômes anxieux sévères

L'UCLouvain et l'ULB ont dévoilé les résultats d'une étude sur la santé mentale et le bien-être des étudiants. Plus de 3.000 questionnaires ont été complétés entre avril et juin 2021. Il en résulte que plus de la moitié des étudiants sont inquiets à propos de la pandémie, sept sur dix se disent " beaucoup " ou " fortement " stressés, et un tiers des étudiants interrogés (31,5%) présentent des symptômes anxieux sévères.