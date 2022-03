Les contaminations au Covid et les hospitalisations continuent d'augmenter légèrement, selon les statistiques de l'Institut de santé publique Sciensano de ce mardi matin. Le Vif fait le point.

Alors que la Belgique est passée au code jaune du baromètre Covid il y a deux semaines, plusieurs indicateurs liés à la pandémie de coronavirus en Belgique continuent à légèrement augmenter. Entre le 12 et le 18 mars, 9.953 nouvelles contaminations au Covid ont été dépistées en moyenne par jour, soit une augmentation de 25% par rapport à la semaine précédente. Un nombre plus grand que celui du nombre d'infections d'il y a un mois. Nous étions alors à plus de 9.587 nouvelles contaminations en moyenne par jour.

...

Alors que la Belgique est passée au code jaune du baromètre Covid il y a deux semaines, plusieurs indicateurs liés à la pandémie de coronavirus en Belgique continuent à légèrement augmenter. Entre le 12 et le 18 mars, 9.953 nouvelles contaminations au Covid ont été dépistées en moyenne par jour, soit une augmentation de 25% par rapport à la semaine précédente. Un nombre plus grand que celui du nombre d'infections d'il y a un mois. Nous étions alors à plus de 9.587 nouvelles contaminations en moyenne par jour.Alors que la Chine a confiné une ville de 9 millions d'habitants, elle a enregistré ce samedi ses deux premiers morts depuis un an. En France, une remontée de cas est également remarquée. Le Premier Jean Castex a décidé de proposer une quatrième dose aux plus de 80 ans pour "accompagner les personnes les plus vulnérables". Chez nous, pas encore question de quatrième dose tout de suite. "Il n'y apas de signal évidenten Belgique qui nous donne une raison de le faire" expliquait Yves Van Laethem au Vif ce lundi.Le variant Omicron représente désormais une minorité des cas en Belgique avec 18,4% des contaminations. Il est petit à petit remplacé par le sous-variant Omicron BA.2qui représente maintenant 81,1% des contaminations.Au cours des 7 derniers jours, une moyenne de plus de 37.600 tests ont été effectués par jour, avec un taux de positivité de 28,4% (+3,8%). Le taux de reproduction est à nouveau repassé à 1,04 (très légère baisse par rapport à la semaine dernière), cela signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. En effet, le taux de reproduction représente le nombre moyen de nouveaux cas causés par une personne infectée dans une population sans immunité. Un taux supérieur à 1 signifie qu'une personne malade en contamine en moyenne moins d'une autre et donc que l'épidémie progresse.Certaines communes restent plus touchées par le Covid. Comme la semaine dernière, une seule commune enregistre plus de 3.000 cas de Covid pour 100.000 habitants. Il s'agit de Vosselaar en province d'Anvers (3277). Cela signifie que, dans cette commune, plus de 3% de la population ont été infectés au cours des 14 derniers jours. Quarante-trois communes dépassent les 2% de leur population infectée avec en tête: Baerle-Duc, Oud-Turnhout et Herenthout. Elle étaient cinq la semaine dernière. Cependant, on est loin des communes qui dépassaient une incidence de 7000, au mois de janvier. Aujourd'hui, 369 communes restent sous une incidence de 1000 et comptent donc moins de 1% de leur population infectée. Une commune est exempte de cas de Covid sur les 14 derniers jours: il s'agit d'Hersappe.Suite en dessous de l'infographie.Entre le 4 et le 18 mars, l'incidence du virus était de 1088 nouvelles infections pour 100.000 habitants en moyenne en Belgique. Le nombre de cas diagnostiqués augmente dans toutes les provinces. C'est dans la province du Luxembourg que la hausse est la plus marquée avec une augmentation de 49,8% des cas sur la semaine écoulée. Suivie par la province du Brabant-wallon (+42,7%) et de la région bruxelloise (+34,2%).En chiffres absolus sur la semaine écoulée, la province d'Anvers compte toujours le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus sur les sept derniers jours (18482 cas).L'Institut de santé publique Sciensano dénombre ce lundi 2.427 personnes hospitalisées en Belgique (en hausse de 15% par rapport à la semaine précédente), dont 179 en soins intensifs (+1%). Entre le 15 et le 21 mars, il y a eu en moyenne 170 admissions quotidiennes à l'hôpital pour cause de Covid-19, soit une hausse de 11% par rapport à la période de référence précédente de sept jours.Entre le 12 et le 18 mars, quelque 17 personnes (-15%) sont mortes en moyenne par jour des suites du coronavirus, portant le bilan à 30.575 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.