Le 12 mars 2020, il y a pile deux ans, l'OMS déclarait le monde en état de pandémie. Depuis, ce monde n'a cessé de jongler avec des chiffres.

Des chiffres, des chiffres, des chiffres. Le nombre de non-vaccinés, le taux de reproduction du virus, le bilan des décès, celui des hospitalisations quotidiennes, la quantité de personnes aux soins intensifs, bulle de un, de deux, de quatre, distanciation d'1,5 mètre, troisième dose... Des chiffres, toujours eux, ont déterminé le passage au "code jaune" du baromètre corona, décidé par le Codeco du 4 mars et en vigueur depuis le 7 mars. Plus de Covid safe ticket, quasi plus de masques (sauf dans les transports en commun et les établissements de soins de santé), plus de formulaire à remplir au retour de vacances, plus de limitation du nombre de personnes lors d'événements: un agréable vent de liberté. Ces chiffres permettant un passage au code jaune n'étaient, pourtant, pas tout à fait respectés: il aurait fallu moins de 65 admissions quotidiennes à l'hôpital, il en subsiste encore 131, selon le dernier décompte de Sciensano. Mais les soins intensifs ne sont plus saturés, décès et contaminations continuent de baisser, le printemps arrive, alors... "Sauf très mauvaise surprise, on a un certain nombre de mois calmes devant nous", prédisait sur le site du Vif, la veille du Codeco, le porte-parole interfédéral du Covid-19, Yves Van Laethem. Une mauvaise surprise, genre un taux de reproduction dépassant 1, signe que l'épidémie tend à s'accélérer? Chut, chiffre de mauvais augure! Les mesures sanitaires tendent à disparaître, mais visiblement pas le Covid, faisant entrer la planète dans sa troisième année de pandémie. Retour sur ces deux ans que nul n'aurait jamais imaginé vivre. En dix questions.