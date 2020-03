Le virus Covid-19 fait encore et toujours parler de lui à travers le monde. Quelle est la situation sur les différents continents? On fait le point.

Depuis l'apparition du coronavirus, en décembre, 119.711 cas d'infection ont été recensés dans 110 pays et territoires, causant la mort de 4.351 personnes, selon un bilan établi par l'AFP. Découvrez la situation sur les différents continents.

En Europe

L'Europe compte 18.110 cas dont 716 décès. Il s'agit du continent le plus touché après l'Asie.

En Italie , le Premier Ministre italien, Salvator Conte, à opter pour une mesure stricte face à l'épidémie du coronavirus : le confinement général. Les 60 millions d'Italiens doivent rester en quarantaine jusqu'au 3 avril. L'Italie compte 10.149 cas sur son territoire. 631 personnes ont succombé au virus. Il s'agit du pays le plus touché après la Chine.

, le Saint-Siège a fermé l'entrée de la Place et de la Basilique Saint-Pierre. En France, 1.784 cas positifs ont été recensés et 33 personnes sont décédés. Afin de freiner la propagation du virus, les rassemblements de plus de 1.000 personnes ont été interdits. La République s'approche du stade 3.

En Chypre-Nord , un premier cas a été enregistré. Il s'agit d'une touriste allemande provenant de Baligen (sud de l'Allemagne) âgée de 65 ans. Elle est sur l'île depuis trois jours. L'hôtel a été placé en quarantaine. La République de Chypre a, quant à elle, recensé deux cas positifs au Covid-19.

L' Ukraine fermera à partir de jeudi toutes ses écoles et universités et limitera les rassemblements publics pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, ont annoncé mercredi les autorités. Les autorités vont également interdire les rassemblements publics de plus de 200 personnes hormis ceux relevant de la "nécessité d'Etat". Les événements sportifs seront organisés "sans spectateurs" et après l'aval des organisations internationales. L'Ukraine n'a fait état jusqu'à présent que d'un seul cas de coronavirus dans l'une des régions de l'Ouest du pays.

a annoncé le premier décès dû au nouveau coronavirus dans les Balkans. L'Albanie n'a recensé pour l'heure que 12 cas de contamination (dont le décès) mais se considère comme vulnérable du fait de sa proximité géographique avec l'Italie, où la diaspora albanaise est très nombreuse. La Turquie compte son premier cas .

En Asie

Le continent asiatique est celui où le virus est né. Si la Chine semble tendre vers une alcalmie, d'autres pays sont sévèrement touchés. L'Asie compte 90.511 cas dont 3.230 décès.

Retour au calme pour la Chine . Le pays lève certaines restrictions dans la province au coeur de l'épidémie. La province chinoise du Hubei (centre), qui concentre l'essentiel des cas de Covid-19 enregistrés à l'échelle mondiale, a annoncé une levée partielle des restrictions aux déplacements de ses habitants. La quasi-totalité du territoire provincial, où le nouveau coronavirus est apparu, était bouclé depuis fin janvier par un cordon sanitaire. Plus de 50 millions de personnes avaient interdiction de sortir des limites de leur commune. Dorénavant, une application mobile pour téléphone portable délivrera aux habitants des codes QR de couleur symbolisant leur état de santé. La Chine continentale, où toutes les personnes arrivant de l'étranger à Pékin sont désormais placées 14 jours en quarantaine, dénombre 80.778 cas, dont 3.158 décès et 61.475 personnes guéries .

a enregistré un dû au coronavirus sur les désormais recensés. L' Iran compte 354 décès pour 9.000 personnes infectées. Il s'agit d'un des pays les plus touchés au monde.

compte 354 décès pour 9.000 personnes infectées. Il s'agit d'un des pays les plus touchés au monde. La Corée du Sud compte 7.755 cas et 60 décès.

compte 7.755 cas et 60 décès. Le Brunei compte son premier cas.

En Amérique

Les Etats-Unis et le Canada compteraient 989 cas dont 29 décès .

La Colombie va isoler les personnes arrivant de Chine, d'Espagne, de France et d'Italie pour tenter de freiner la propagation du Covid-19 sur son territoire, où 3 porteurs du coronavirus ont été recensés. recensés.

En Afrique

L'Afrique compte 111 cas dont 2 décès.

La République démocratique du Congo compte un premier cas à Kinshasa.

de coronavirus ont été détectés au . Une femme de 89 ans est décédée au Maroc des suites du coronavirus. Il s'agit du premier décès enregistré dans le pays. La patiente, qui souffrait de maladies chroniques du système respiratoire, du coeur et des artères, faisait partie des trois cas de contamination recensés par le Maroc.

En Océanie

Le continent compte 129 cas et 3 décès.

Les autorités australiennes ont confirmé 100 cas de coronavirus et trois décès.

En Antartique

Aucun cas n'a été recensé parmi les 1.500 habitants.

