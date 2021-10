Plus d'une personne sur dix qui a les symptômes d'un rhume est testée positive au covid. Mais comment distinguer le rhume du covid ou encore de la grippe ? Voici un tableau qui devrait vous aider à y voir plus clair, bien que la seule certitude sera fournie par un test.

Le virus du covid circule encore alors que la saison des rhumes et de la grippe s'annonce. Problème, les symptômes se chevauchent souvent. Dès lors, comment savoir ce dont on souffre? Autant le préciser tout de suite, il n'y a pas de réponses claires à cette question, car il est en réalité très difficile, voire impossible, de déterminer simplement à partir des symptômes s'il s'agit d'un rhume, d'une grippe ou du covid. Néanmoins certains symptômes doivent plus inquiéter que d'autres. Le point.

La période du rhume bat son plein

Le rhume, en réalité une rhinopharyngite, est très fréquent au début de l'automne. "Ces dernières semaines, les rhumes ont été plus nombreux, mais c'est tout à fait normal à cette époque de l'année, lorsque l'année scolaire reprend et que le temps se dégrade", explique le virologue Steven Van Gucht (Sciensano). Quand il fait plus froid, les virus respiratoires peuvent se propager beaucoup plus facilement. Si on peut avoir l'impression qu'il y a plus de rhumes que les autres années, cette impression ne se vérifie pas dans les chiffres. Selon Van Gucht toujours, "les données de Sciensano montrent qu'il n'y a certainement pas un nombre anormalement élevé de rhumes. La différence, c'est que cette année nous y faisons beaucoup plus attention par crainte du covid."

Et c'est vrai les premiers symptômes peuvent être trompeurs puisque ceux d'une infection au covid - fébrilité, nez qui coule, mal de gorge et toux - sont très proches de ceux du rhume. Rien de surprenant lorsqu'on sait que ce sont des symptômes typiques d'infections de la sphère ORL et que le covid et les virus responsables de la rhinopharyngite (il en existe une centaine) passent tous les deux par le nez avant de descendre vers les bronches.

Néanmoins voici trois symptômes que l'on ne retrouve que chez le covid (à de très rares exceptions près).

>> une perte subite de l'odorat et/ou du goût sans avoir le nez bouché. On peut aussi avoir des écoulements nasaux, mais sans que son nez ne soit bouché.

>> des problèmes dermatologiques de types éruptions cutanés ou purpura

>> les diarrhées (qui sont quasi inexistantes lors d'un rhume et rares en cas de grippe).

Par contre, si on a juste un mal de gorge, c'est peut-être une angine ou une pharyngite

Selon une enquête menée par l'Organisation mondiale de la santé auprès de 55 924 patients en Chine, les symptômes les plus courants pour le covid sont la fièvre (88 %) et la toux sèche (68 %), suivis de la fatigue (38 %), de l'expectoration de mucosités (33 %) et de l'essoufflement (19 %). Environ 1 patient sur 7 se plaint de maux de gorge, de maux de tête et de douleurs musculaires ; 1 patient sur 20 souffre de nausées ou de congestion nasale. Les diarrhées (4 %) et les crachats de sang (1 %) sont encore plus rares.

La forme légère est la plus répandue

Le diagnostic est aujourd'hui rendu encore plus difficile par le fait que, grâce à la campagne de vaccination et au nombre croissant de personnes doublement vaccinées, la forme la plus courante du covid est sa forme légère. Les personnes infectées ne ressentent pas ou peu de symptômes. La plupart n'ont qu'une toux sèche et une fièvre légère et, parfois, des yeux un peu larmoyants. Cela a pour conséquence qu'aujourd'hui, selon le virologue Steven Van Gucht, "près d'une personne sur dix qui présente les symptômes du rhume ou de la grippe est toujours positive au test covid". Ce que l'on pensait n'être qu'un simple rhume était donc bien le covid pour une personne sur dix qui s'est fait tester.

© Getty

Période d'incubation et durée différente pour le rhume et le covid L'incubation est de 2-3 jours pour la rhinopharyngite contre 5-8 jours pour le covid. En théorie, le système immunitaire vient à bout d'une rhinopharyngite en une semaine alors que pour le covid cela peut être plus long, voire beaucoup plus long. Par contre, comme pour le covid, il n'existe pas de médicaments contre les très nombreux virus responsables du rhume. On ne peut donc que soulager les symptômes.

Attention, une fois vacciné, les symptômes de la maladie ne sont plus les mêmes

Le coronavirus semble évoluer en permanence. L'apparition du variant Delta faisait également état de symptômes différents par rapport à ceux classiquement répertoriés. Il semble y avoir une différence entre les symptômes signalés par les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées. Selon une étude à grande échelle, pour les personnes non vaccinées, les cinq symptômes les plus courants sont les maux de tête, les maux de gorge, l'écoulement nasal, la fièvre et une toux persistante. Ceux-ci correspondent au variant Delta, désormais majoritaire en Europe. Pour les personnes vaccinées, l'étude distingue les symptômes après l'injection d'une dose et de deux doses.

Chez ceux qui ont reçu une dose de vaccin, les symptômes les plus courants sont des maux de tête, un écoulement nasal, des maux de gorge, des éternuements et une toux persistante. "Non seulement l'ordre est différent, mais la fièvre n'est plus dans le top cinq et a été remplacée par un nouveau symptôme : les éternuements", note De Morgen, qui analyse les résultats des recherches. Ceux qui ont été complètement vaccinés (deux doses, ou une dose pour Johnson & Johnson) signalent des maux de tête, un écoulement nasal, des éternuements, des maux de gorge et une perte d'odorat comme symptômes les plus courants. "Cette fois, non seulement la fièvre, mais aussi la toux persistante ont disparu de la liste. La perte de l'odorat - un symptôme de la souche originelle du coronavirus - fait une réapparition. Les éternuements sont un nouveau symptôme ici aussi", résume De Morgen. "Si vous avez été vacciné et que vous commencez soudainement à éternuer beaucoup sans raison apparente, il est préférable de faire un test Corona", recommandent les chercheurs. "Les éternuements sont un des principaux vecteurs de propagation du virus", rappelle l'étude.

Quand consulter ?

Pour le virologue Steven Van Gucht, un nez qui coule ou un mal de gorge ne suffisent pas pour se faire tester. Pour envisager un test PCR, on doit présenter au moins deux symptômes en même temps (fièvre, mal à la gorge, toux ou une sensation de froid). Avec la fièvre, c'est plus flou, toujours selon Van Gucht, puisque ce symptôme peut avoir de nombreuses autres causes. Une simple fièvre n'est donc pas suffisante. Un test ne devrait être envisagé que si celle-ci est combinée à un mal de gorge ou un nez qui coule . Par contre si vous avez une toux sèche et persistante cela suffit pour vous faire dépister, dit encore Van Gucht dans Het Laatste Nieuws. "Il en va de même pour une respiration difficile et une perte soudaine de l'odorat et du goût." Enfin, toujours selon Van Gucht, la probabilité qu'une personne présentant des symptômes de rhume soit également atteinte de covid est plus grande à Bruxelles ( 15%) qu'en Wallonie (11%) ou en Flandre (5%).

Conclusion : en cas de doute, le meilleur conseil est et reste encore de rester immédiatement chez soi. Si ça ne s'arrange vraiment pas après une nuit, on demande l'avis de son médecin. En effet, la seule façon d'écarter à coup sûr la piste du covid est de se faire tester.

Et chez les enfants ?

Plus encore que chez les adultes, chez les enfants les principaux symptômes du covid peuvent faire penser à une grippe, une bronchiolite, une gastro-entérite ou même un rhume. Si l'apparition du variant Delta, plus contagieux, a déclenché plus de symptômes chez les jeunes, la majorité reste tout de même asymptomatique. En général, les symptômes des enfants restent donc souvent très discrets et peu sévères. La toux et la gêne respiratoire provoquées par le covid ne sont, par exemple, pas faciles à distinguer de celles occasionnées par une bronchiolite.

Un test n'est préconisé pour les enfants que s'il y a des symptômes (fièvre, gêne respiratoire, toux, problèmes digestifs) et/ou s'il y a eu un contact avec un cas avéré.

© Getty

On conseille par contre de surveiller la toux et le nez qui coule chez les jeunes enfants, car cela peut aussi être la bronchiolite. Chaque année, c'est 30 % des enfants de moins de deux ans qui sont affectés par cette maladie qui est une infection virale respiratoire qui touche les bronchioles, situées à l'extrémité des bronches. Elle se manifeste par une respiration rapide et sifflante. Cette maladie est la plupart du temps bénigne, mais peut demander, dans certains cas, une hospitalisation, particulièrement chez les tout petits.

Pourquoi a-t-on le nez qui coule quand on a un rhume ? L'un des symptômes les plus connus du rhume est le nez qui coule et qui se bouche. Cet écoulement arrive lorsque la muqueuse qui protège les fosses nasales et les sinus est irritée par un virus. En réaction, elle se gonfle et la sécrétion augmente avec pour résultat un nez qui coule. Translucide en temps normal, le mucus peut se colorer en jaune ou en vert. C'est le signe que votre système immunitaire réagit. La couleur jaune n'est, en soit, pas inquiétante puisqu'elle est due à l'évacuation des globules blancs. Il faut davantage se méfier si le mucus se colore de vert, car c'est le signe d'une infection plus purulente. Si des écoulements de mucus vert persistent au-delà de deux semaines, n'hésitez pas à consulter un médecin.

Le virus du covid circule encore alors que la saison des rhumes et de la grippe s'annonce. Problème, les symptômes se chevauchent souvent. Dès lors, comment savoir ce dont on souffre? Autant le préciser tout de suite, il n'y a pas de réponses claires à cette question, car il est en réalité très difficile, voire impossible, de déterminer simplement à partir des symptômes s'il s'agit d'un rhume, d'une grippe ou du covid. Néanmoins certains symptômes doivent plus inquiéter que d'autres. Le point.La période du rhume bat son pleinLe rhume, en réalité une rhinopharyngite, est très fréquent au début de l'automne. "Ces dernières semaines, les rhumes ont été plus nombreux, mais c'est tout à fait normal à cette époque de l'année, lorsque l'année scolaire reprend et que le temps se dégrade", explique le virologue Steven Van Gucht (Sciensano). Quand il fait plus froid, les virus respiratoires peuvent se propager beaucoup plus facilement. Si on peut avoir l'impression qu'il y a plus de rhumes que les autres années, cette impression ne se vérifie pas dans les chiffres. Selon Van Gucht toujours, "les données de Sciensano montrent qu'il n'y a certainement pas un nombre anormalement élevé de rhumes. La différence, c'est que cette année nous y faisons beaucoup plus attention par crainte du covid." Et c'est vrai les premiers symptômes peuvent être trompeurs puisque ceux d'une infection au covid - fébrilité, nez qui coule, mal de gorge et toux - sont très proches de ceux du rhume. Rien de surprenant lorsqu'on sait que ce sont des symptômes typiques d'infections de la sphère ORL et que le covid et les virus responsables de la rhinopharyngite (il en existe une centaine) passent tous les deux par le nez avant de descendre vers les bronches. Néanmoins voici trois symptômes que l'on ne retrouve que chez le covid (à de très rares exceptions près).>> une perte subite de l'odorat et/ou du goût sans avoir le nez bouché. On peut aussi avoir des écoulements nasaux, mais sans que son nez ne soit bouché. >> des problèmes dermatologiques de types éruptions cutanés ou purpura >> les diarrhées (qui sont quasi inexistantes lors d'un rhume et rares en cas de grippe). Par contre, si on a juste un mal de gorge, c'est peut-être une angine ou une pharyngiteLa forme légère est la plus répandueLe diagnostic est aujourd'hui rendu encore plus difficile par le fait que, grâce à la campagne de vaccination et au nombre croissant de personnes doublement vaccinées, la forme la plus courante du covid est sa forme légère. Les personnes infectées ne ressentent pas ou peu de symptômes. La plupart n'ont qu'une toux sèche et une fièvre légère et, parfois, des yeux un peu larmoyants. Cela a pour conséquence qu'aujourd'hui, selon le virologue Steven Van Gucht, "près d'une personne sur dix qui présente les symptômes du rhume ou de la grippe est toujours positive au test covid". Ce que l'on pensait n'être qu'un simple rhume était donc bien le covid pour une personne sur dix qui s'est fait tester. Attention, une fois vacciné, les symptômes de la maladie ne sont plus les mêmesLe coronavirus semble évoluer en permanence. L'apparition du variant Delta faisait également état de symptômes différents par rapport à ceux classiquement répertoriés. Il semble y avoir une différence entre les symptômes signalés par les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées. Selon une étude à grande échelle, pour les personnes non vaccinées, les cinq symptômes les plus courants sont les maux de tête, les maux de gorge, l'écoulement nasal, la fièvre et une toux persistante. Ceux-ci correspondent au variant Delta, désormais majoritaire en Europe. Pour les personnes vaccinées, l'étude distingue les symptômes après l'injection d'une dose et de deux doses. Chez ceux qui ont reçu une dose de vaccin, les symptômes les plus courants sont des maux de tête, un écoulement nasal, des maux de gorge, des éternuements et une toux persistante. "Non seulement l'ordre est différent, mais la fièvre n'est plus dans le top cinq et a été remplacée par un nouveau symptôme : les éternuements", note De Morgen, qui analyse les résultats des recherches. Ceux qui ont été complètement vaccinés (deux doses, ou une dose pour Johnson & Johnson) signalent des maux de tête, un écoulement nasal, des éternuements, des maux de gorge et une perte d'odorat comme symptômes les plus courants. "Cette fois, non seulement la fièvre, mais aussi la toux persistante ont disparu de la liste. La perte de l'odorat - un symptôme de la souche originelle du coronavirus - fait une réapparition. Les éternuements sont un nouveau symptôme ici aussi", résume De Morgen. "Si vous avez été vacciné et que vous commencez soudainement à éternuer beaucoup sans raison apparente, il est préférable de faire un test Corona", recommandent les chercheurs. "Les éternuements sont un des principaux vecteurs de propagation du virus", rappelle l'étude.Pour le virologue Steven Van Gucht, un nez qui coule ou un mal de gorge ne suffisent pas pour se faire tester. Pour envisager un test PCR, on doit présenter au moins deux symptômes en même temps (fièvre, mal à la gorge, toux ou une sensation de froid). Avec la fièvre, c'est plus flou, toujours selon Van Gucht, puisque ce symptôme peut avoir de nombreuses autres causes. Une simple fièvre n'est donc pas suffisante. Un test ne devrait être envisagé que si celle-ci est combinée à un mal de gorge ou un nez qui coule . Par contre si vous avez une toux sèche et persistante cela suffit pour vous faire dépister, dit encore Van Gucht dans Het Laatste Nieuws. "Il en va de même pour une respiration difficile et une perte soudaine de l'odorat et du goût." Enfin, toujours selon Van Gucht, la probabilité qu'une personne présentant des symptômes de rhume soit également atteinte de covid est plus grande à Bruxelles ( 15%) qu'en Wallonie (11%) ou en Flandre (5%).Conclusion : en cas de doute, le meilleur conseil est et reste encore de rester immédiatement chez soi. Si ça ne s'arrange vraiment pas après une nuit, on demande l'avis de son médecin. En effet, la seule façon d'écarter à coup sûr la piste du covid est de se faire tester.Plus encore que chez les adultes, chez les enfants les principaux symptômes du covid peuvent faire penser à une grippe, une bronchiolite, une gastro-entérite ou même un rhume. Si l'apparition du variant Delta, plus contagieux, a déclenché plus de symptômes chez les jeunes, la majorité reste tout de même asymptomatique. En général, les symptômes des enfants restent donc souvent très discrets et peu sévères. La toux et la gêne respiratoire provoquées par le covid ne sont, par exemple, pas faciles à distinguer de celles occasionnées par une bronchiolite. Un test n'est préconisé pour les enfants que s'il y a des symptômes (fièvre, gêne respiratoire, toux, problèmes digestifs) et/ou s'il y a eu un contact avec un cas avéré.On conseille par contre de surveiller la toux et le nez qui coule chez les jeunes enfants, car cela peut aussi être la bronchiolite. Chaque année, c'est 30 % des enfants de moins de deux ans qui sont affectés par cette maladie qui est une infection virale respiratoire qui touche les bronchioles, situées à l'extrémité des bronches. Elle se manifeste par une respiration rapide et sifflante. Cette maladie est la plupart du temps bénigne, mais peut demander, dans certains cas, une hospitalisation, particulièrement chez les tout petits.