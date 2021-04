Les Bruxellois de plus de 60 ans qui n'ont pas reçu d'invitation à se faire vacciner contre le coronavirus peuvent s'enregistrer afin de bénéficier d'une injection, indique la commission communautaire commune (Cocom).

Depuis cette semaine, la Région Bruxelles-Capitale invite les 60 ans et plus à se faire vacciner dans l'un des neuf centres de la capitale.

Les personnes concernées qui n'auraient toutefois pas reçu d'invitation formelle peuvent s'inscrire via un callcenter en appelant le 02/214.19.19 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30.

Les concernés devront juste préciser leur numéro de registre national pour se voir attribuer un rendez-vous.

Depuis cette semaine, la Région Bruxelles-Capitale invite les 60 ans et plus à se faire vacciner dans l'un des neuf centres de la capitale. Les personnes concernées qui n'auraient toutefois pas reçu d'invitation formelle peuvent s'inscrire via un callcenter en appelant le 02/214.19.19 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30. Les concernés devront juste préciser leur numéro de registre national pour se voir attribuer un rendez-vous.